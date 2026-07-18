به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی،ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از ۷۲ واحد مسکونی در منطقه خلف‌باغ یزد، با اشاره به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز اظهار کرد: آماده‌سازی هر واحد مسکونی حدود یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد، در حالی که احیای بافت‌های تاریخی، نیازمند چنین هزینه‌های سنگین آماده‌سازی نیست و رویکردی اقتصادی‌تر است.

وی با تأکید بر ارزش معماری بومی، بازآفرینی محلات قدیمی یزد را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این تجربه موفق در استان یزد می‌تواند به عنوان یک الگو در سایر مناطق کشور برای تأمین مسکن و توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد تعهدات پیشین وزارتخانه تصریح کرد: پرداخت مطالبات و حل مشکلات گذشته در حوزه واحدهای مسکونی از برنامه‌های جدی این وزارتخانه است و امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از تعهدات خود را در قبال مردم ایران ایفا کنیم.

محمدرضا بابایی استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به تلاش‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌های نهضت ملی مسکن، به چالش تورم اشاره کرد و گفت: هرچند یزد در پیشتازی نهضت ملی مسکن در رده‌های اول قرار دارد، اما برخی متقاضیان از افزایش هزینه‌های ساخت به دلیل تورم گلایه دارند که امیدواریم با تدابیر جدید، رضایت کامل متقاضیان جلب شود.

بابایی با اشاره به جایگاه خدماتی استان یزد اظهار کرد: جالب است بدانید در حوزه نهضت ملی مسکن، ۲۳ درصد از متقاضیان در این استان، غیریزدی و از سایر نقاط کشور هستند که نشان‌دهنده جذابیت‌های سکونت در این منطقه است.

طرح ۷۲ واحدی خلف‌باغ در زمینی به وسعت ۷ هزار و ۲۱۲ مترمربع و با زیربنای ۱۴ هزار و ۱۷۰ مترمربع، در محدوده حریم ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اجرا شده است. این پروژه که طراحی آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ صورت گرفت و به تأیید سازمان میراث فرهنگی، شهرداری ناحیه طرح تاریخی و سازمان نظام مهندسی رسید، از اوایل سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تا اول تیرماه ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.

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