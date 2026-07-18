صادرات ۱.۶ میلیون شاخه گل رز از شیراز به بازارهای منطقه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از صادرات یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاخه گل رز در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: عراق، ارمنستان و ترکمنستان مهمترین بازارهای هدف گل رز تولیدی این شهرستان بودهاند.
به گزارش ایلنا، محمد میرزایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاخه گل رز تولیدی شیراز به بازارهای منطقه صادر شد که کشورهای عراق، ارمنستان و ترکمنستان مهمترین مقاصد صادراتی این محصول بودند.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار شاخه گل رز در سطح ۱۲.۹ هکتار از گلخانههای شهرستان شیراز تولید میشود، افزود: حدود ۹۰ درصد این محصول در بازارهای داخلی به فروش میرسد و بخش باقیمانده به کشورهای هدف صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به ظرفیتهای تولید گل و گیاهان زینتی در این شهرستان گفت: در مجموع ۲۳.۳ هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی در شیراز فعال است و سالانه حدود ۱۹ میلیون شاخه گل و گلدان در این واحدها تولید میشود. به این ترتیب، شیراز از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید، رتبه نخست استان فارس را در این بخش در اختیار دارد.
میرزایی با تأکید بر جایگاه شیراز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید گل و گیاهان زینتی استان افزود: ۱۲۰ بهرهبردار بهصورت تخصصی در حوزه تولید گل و گیاهان زینتی در این شهرستان فعالیت میکنند.
وی کیفیت مناسب و تنوع ارقام را از مهمترین مزیتهای گل رز شیراز دانست و گفت: ارقام صادراتی شامل سامورایی، فریدام، آنجل، آوالانچ، هرموسا، دلسویتا و پلار استار به دلیل ماندگاری، کیفیت و استقبال بازار، سهم بیشتری در صادرات دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز توسعه کشت گلخانهای، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری را از مهمترین دستاوردهای تولید و صادرات گل رز برشمرد و اظهار امیدواری کرد با رفع موانع صادرات، تقویت زیرساختهای حملونقل و بستهبندی و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، سهم شیراز در بازارهای بینالمللی بیش از گذشته افزایش یابد.
وی در پایان گفت: افزایش صادرات، تنوعبخشی به بازارهای هدف و حمایت از فعالان این بخش از برنامههای در دست اجرای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز است.