صادرات ۱.۶ میلیون شاخه گل رز از شیراز به بازارهای منطقه

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار شاخه گل رز در سطح ۱۲.۹ هکتار از گلخانه‌های شهرستان شیراز تولید می‌شود، افزود: حدود ۹۰ درصد این محصول در بازارهای داخلی به فروش می‌رسد و بخش باقی‌مانده به کشورهای هدف صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به ظرفیت‌های تولید گل و گیاهان زینتی در این شهرستان گفت: در مجموع ۲۳.۳ هکتار گلخانه گل و گیاهان زینتی در شیراز فعال است و سالانه حدود ۱۹ میلیون شاخه گل و گلدان در این واحدها تولید می‌شود. به این ترتیب، شیراز از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید، رتبه نخست استان فارس را در این بخش در اختیار دارد.

میرزایی با تأکید بر جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گل و گیاهان زینتی استان افزود: ۱۲۰ بهره‌بردار به‌صورت تخصصی در حوزه تولید گل و گیاهان زینتی در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

وی کیفیت مناسب و تنوع ارقام را از مهم‌ترین مزیت‌های گل رز شیراز دانست و گفت: ارقام صادراتی شامل سامورایی، فریدام، آنجل، آوالانچ، هرموسا، دلسویتا و پلار استار به دلیل ماندگاری، کیفیت و استقبال بازار، سهم بیشتری در صادرات دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز توسعه کشت گلخانه‌ای، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری را از مهم‌ترین دستاوردهای تولید و صادرات گل رز برشمرد و اظهار امیدواری کرد با رفع موانع صادرات، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، سهم شیراز در بازارهای بین‌المللی بیش از گذشته افزایش یابد.

وی در پایان گفت: افزایش صادرات، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و حمایت از فعالان این بخش از برنامه‌های در دست اجرای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز است.