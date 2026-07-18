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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خبرداد؛

مصرف برق در شیراز ۷.۷۸ درصد افزایش یافت/هشدار درباره ثبت رکوردهای جدید

مصرف برق در شیراز ۷.۷۸ درصد افزایش یافت/هشدار درباره ثبت رکوردهای جدید
کد خبر : 1814922
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از افزایش ۷.۷۸ درصدی مصرف برق در حوزه تحت پوشش این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با اشاره به تداوم گرمای هوا و ناترازی تولید و مصرف برق، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف، از فشار بیشتر بر شبکه برق جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در روزهای اخیر اظهار کرد: میزان مصرف برق در حوزه تحت پوشش این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۷۸ درصد افزایش یافته و از ۲.۰۹۶ گیگاوات به ۲.۲۵۸ گیگاوات رسیده است.

وی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین افزایش مصرف در برخی تعرفه‌ها ثبت شده، به‌گونه‌ای که مصرف برق در بخش خانگی ۱۱.۱۱ درصد، بخش کشاورزی ۱۳.۳۱ درصد و سایر مصارف ۱۳.۶۹ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به تداوم ناترازی میان تولید و مصرف برق و افزایش دمای هوا، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: همراهی مشترکان در کاهش مصرف، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز مشکلات در تأمین برق خواهد داشت.

خسروی از شهروندان خواست با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، از جمله استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف، به کاهش بار شبکه کمک کنند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری مشترکان، تأکید کرد که مشارکت عمومی در صرفه‌جویی، مهم‌ترین راهکار برای عبور از روزهای گرم پیش‌رو و حفظ پایداری شبکه برق است.

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