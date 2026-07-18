۲۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی زراعی قزوین قلعوقمع شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت : ۲۰ مورد ساختوساز و مستحدثات غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه میانچال (پشت پمپبنزین) از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین با حکم قانونی قلعوقمع و بیش از ۹ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این خبر گفت: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هدف جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز انجام شد.
وی افزود: مستحدثات قلعوقمعشده شامل دیوارکشی، احداث بنا و محوطهسازی بود که با اجرای این حکم، بالغ بر ۹ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی رفع تصرف و برای ادامه فعالیتهای تولیدی آماده شد.
خیرخواه تصریح کرد: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت امور اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان قزوین، واحد اجرائیات شهرداری منطقه و عوامل انتظامی اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویتهای این مدیریت است و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون با برخورد قاطع دستگاههای مسئول مواجه خواهد شد.