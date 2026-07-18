پیشبینی برداشت ۱۱ هزار تن پیاز در قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشت پیاز در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۱ هزار تن پیاز از این مزارع برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند در این رابطه گفت: در سال زراعی جاری حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت پیاز اختصاص یافته و برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۱ هزار تن محصول از این سطح زیر کشت برداشت خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط مناسب تولید این محصول در استان افزود: بهرهگیری از شرایط اقلیمی مطلوب، مدیریت صحیح مزارع و استفاده از شیوههای نوین تولید، موجب شده عملکرد پیاز در مزارع استان از وضعیت مناسبی برخوردار باشد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه شهرستانهای قزوین، بویینزهرا و تاکستان بیشترین سطح زیر کشت و تولید پیاز را به خود اختصاص دادهاند، تصریح کرد: برخورداری از اراضی مستعد، منابع آبی مناسب و تجربه بهرهبرداران، این شهرستانها را به قطبهای اصلی تولید پیاز در استان تبدیل کرده است و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و سایر مناطق کشور دارند.
جلیلوند ادامه داد: برداشت پیاز متناسب با زمان کاشت و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان در حال انجام است و کارشناسان سازمان با ارائه خدمات فنی و آموزشی، افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای کیفیت محصول را دنبال میکنند.
وی توسعه سامانههای نوین آبیاری، استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار، رعایت توصیههای فنی و حمایت از تولیدکنندگان را از مهمترین برنامههای سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش بهرهوری و پایداری تولید محصولات زراعی برشمرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد با برداشت مطلوب این محصول، علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه افزایش درآمد بهرهبرداران و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان فراهم شود.