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هندیجان، ماهشهر و رامشیر صدرنشین رطوبت هوا در خوزستان/اوج گرما در دو روز آینده

هندیجان، ماهشهر و رامشیر صدرنشین رطوبت هوا در خوزستان/اوج گرما در دو روز آینده
کد خبر : 1814853
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مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به استقرار جریانات مرطوب جنوبی بر استان گفت: بیشترین میزان رطوبت ۲۴ ساعت گذشته در هندیجان با ۹۴ درصد ثبت شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان محمد سبزه‌زاری امروز شنبه بیان کرد: همچینین میزان رطوبت در ماهشهر ۷۶، رامشیر ۷۳، ایذه ۶۷ و صفی آباد دزفول ۵۹ درصد اعلام شده است.

وی افزود: تا اواسط روز دوشنبه جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.

سبزه‌زاری ادامه داد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی فردا و پس فردا وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: تا روز چهارشنبه وزش باد در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمال غربی به صورت متوسط تا شدید پیش‌بینی می‌شود و احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد؛ تا روز سه شنبه نیز شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۹ و ایذه با ۲۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۷.۳ و حداقل۳۰.۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان همچنین نسبت به وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با تندباد لحظه ای و انتظار برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعات بعد از ظهر طی فردا و پس فردا در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی، شمال غربی و مرکزی استان هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

بر اساس این گزارش بیشترین میزان رطوبت در روز جمعه در هندیجان ۸۸ درصد گزارش شد.

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