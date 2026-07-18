وزیر راه و شهرسازی وارد یزد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، فرزانه صادق در سفر یک‌روزه به استان یزد، عملیات اجرایی آزادراه نطنز–یزد–سیرجان در محور اردکان–مهریز آغاز می شود.

افتتاح و بهره‌برداری از ۲۵۰ کیلومتر روکش آسفالت محورهای شریانی استان و تحویل پنج هزار و ۷۵۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن از دیگر برنامه‌های سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به یزد است.

در مجموع، سه طرح شاخص حوزه راه و مسکن در استان یزد با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح یا وارد مرحله اجرا می‌شود؛ طرح‌هایی که پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی استان داشته باشند.

برنامه پایانی سفر وزیر راه و شهرسازی به یزد، دیدار با آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و جمعی از مدیران استان خواهد بود.

انتهای پیام/