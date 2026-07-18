وزیر راه و شهرسازی وارد یزد شد
وزیر راه و شهرسازی، دقایقی پیش وارد یزد شد و در فرودگاه شهید صدوقی مورد استقبال امام جمعه، استاندار و جمعی از مسئولان این استان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، فرزانه صادق در سفر یکروزه به استان یزد، عملیات اجرایی آزادراه نطنز–یزد–سیرجان در محور اردکان–مهریز آغاز می شود.
افتتاح و بهرهبرداری از ۲۵۰ کیلومتر روکش آسفالت محورهای شریانی استان و تحویل پنج هزار و ۷۵۸ واحد طرح نهضت ملی مسکن از دیگر برنامههای سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به یزد است.
در مجموع، سه طرح شاخص حوزه راه و مسکن در استان یزد با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح یا وارد مرحله اجرا میشود؛ طرحهایی که پیشبینی میشود نقش مهمی در توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی استان داشته باشند.
برنامه پایانی سفر وزیر راه و شهرسازی به یزد، دیدار با آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و جمعی از مدیران استان خواهد بود.