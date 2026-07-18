استانداری هرمزگان اعلام کرد:
به دلیل احتمال حملات مجدد دشمن آمریکایی؛ شهروندان از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای با هشدار به شهروندان اعلام کرد: با توجه به احتمال حملات مجدد دشمن، شهروندان تا اطلاع ثانوی از ترددهای غیر چضروری در جادهها و محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: از شهروندان تقاضا میشود تنها در موارد ضروری در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان تردد کرده و از حضور در مسیرهای ارتباطی بینشهری و مناطق در معرض خطر با جدیت پرهیز کنند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در حال بررسی شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. اخبار و اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر اطلاعرسانی خواهد شد.