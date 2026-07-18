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استانداری هرمزگان اعلام کرد:

به دلیل احتمال حملات مجدد دشمن آمریکایی؛ شهروندان از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند

به دلیل احتمال حملات مجدد دشمن آمریکایی؛ شهروندان از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند
کد خبر : 1814660
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استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای با هشدار به شهروندان اعلام کرد: با توجه به احتمال حملات مجدد دشمن، شهروندان تا اطلاع ثانوی از ترددهای غیر چضروری در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: از شهروندان تقاضا می‌شود تنها در موارد ضروری در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان تردد کرده و از حضور در مسیرهای ارتباطی بین‌شهری و مناطق در معرض خطر با جدیت پرهیز کنند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی در حال بررسی شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. اخبار و اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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