به دلیل احتمال حملات مجدد دشمن آمریکایی؛ شهروندان از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: از شهروندان تقاضا می‌شود تنها در موارد ضروری در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان تردد کرده و از حضور در مسیرهای ارتباطی بین‌شهری و مناطق در معرض خطر با جدیت پرهیز کنند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی در حال بررسی شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. اخبار و اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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