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دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد:

فوت یک مادر باردار در یکی از مراکز درمانی خصوصی مازندران / پیگیری پرونده از سوی کمیته تخصصی

فوت یک مادر باردار در یکی از مراکز درمانی خصوصی مازندران / پیگیری پرونده از سوی کمیته تخصصی
کد خبر : 1814646
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دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای به درگذشت یک مادر باردار در یکی از مراکز درمانی خصوصی این استان اشاره داشته و اعلام کرد: این پرونده مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت در کمیته تخصصی در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و آمده است: در پی درگذشت یک مادر باردار در یکی از مراکز درمانی خصوصی استان مازندران، فرایند بررسی تخصصی این پرونده در چارچوب نظام مراقبت مرگ مادران آغاز شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، تمامی موارد مرگ مادران باردار، صرف‌نظر از اینکه در مراکز دولتی، خصوصی یا خیریه رخ داده باشد، در کمیته‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بررسی می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در اطلاعیه خود به بررسی‌های تخصصی در خصوص این پرونده اشاره کرده و آورده است: بر همین اساس، پرونده مرگ این مادر باردار نیز در کمیته تخصصی مرگ مادران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دست بررسی قرار دارد.

در این اطلاعیه ذکر شده است: اقدامات لازم در خصوص این پرونده انجام شده تا تمامی مراحل مراقبت، اقدامات تشخیصی، مداخلات درمانی، تصمیمات بالینی و میزان انطباق خدمات ارائه شده با استانداردها و راهنماهای علمی دقیقاً ارزیابی شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: رسیدگی به پرونده توسط سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی در چارچوب وظایف قانونی در حال انجام است و نتایج نهایی پس از بررسی‌های کارشناسی در مراجع ذیربط، مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: ایمنی مادران و نوزادان و پایش کیفیت خدمات درمانی اولویت نظام سلامت است. بررسی علمی و بی‌طرفانه اتفاقات این حوزه، اقدامی ضروری برای شناسایی عوامل مؤثر، اصلاح فرآیندها و پیشگیری از تکرار موارد مشابه است.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اطلاعیه خود ضمن ابراز همدردی با خانواده این مرحومه تأکید کرده است: هرگونه اظهارنظر درباره علت یا عوامل مؤثر در این حادثه، تنها پس از پایان بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر مراجع قانونی و کارشناسی امکان‌پذیر خواهد بود.

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