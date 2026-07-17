به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: یک پاراگلایدرسوار در ارتفاع حدود ۴۶۰۰ متری قله دماوند در محور هراز استان مازندران، دچار سانحه سقوط شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پس از اعلام گزارش حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مازندران، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات رینه به همراه تیم امدادی فدراسیون کوهنوردی برای جست‌وجو و نجات به منطقه حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: عملیات جست‌وجو در شرایط دشوار کوهستانی ساعت‌ها ادامه یافت و امدادگران پس از دسترسی به محل حادثه سقوط، با پیکر بی‌جان این فرد پاراگلایدرسوار مواجه شدند.

فخاری تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد شدت جراحات ناشی از سقوط، موجب جان‌باختن این پاراگلایدر سوار شده بود. پیکر وی پس از انتقال به محل امن و انجام اقدامات قانونی، برای گذران مراحل بعدی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

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