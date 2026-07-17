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محور خوی - چالدران در پی جاری شدن سیلاب موقتاً مسدود شد

محور خوی - چالدران در پی جاری شدن سیلاب موقتاً مسدود شد
کد خبر : 1814633
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رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوی از انسداد موقت محور خوی - چالدران در محدوده قوردیک بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب خبر داد.

به گزارش ایلنا، یاسر سیفلو اظهار کرد: در پی صدور هشدار زرد هواشناسی برای روزهای پنجشنبه و جمعه و آماده‌باش کامل نیروهای راهداری، بارش شدید باران در ساعات گذشته موجب جاری شدن سیلاب در محور خوی - چالدران، محدوده قوردیک شد.

وی افزود: به دنبال وقوع سیلاب، این محور به‌صورت موقت مسدود شده است و نیروهای راهداری با استفاده از تمامی امکانات و ماشین‌آلات در حال بازگشایی، پاکسازی و ایمن‌سازی مسیر هستند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوی از رانندگان خواست تا اطلاع‌رسانی بعدی از انجام سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با نیروهای راهداری و پلیس راه داشته باشند.

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