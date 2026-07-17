مدیر روابط عمومی هیات فوتبال لرستان خبر داد:
درگذشت تلخ بازیکن جوان فوتبال در جریان مسابقه لیگ دسته یک لرستان
بازیکن تیم ستارهساز ازنا در جریان مسابقه لیگ دسته یک لرستان جان باخت
مدیر روابط عمومی هیات فوتبال لرستان گفت: بازیکن تیم ستارهساز ازنا، محمد بابایی، در جریان مسابقه لیگ دسته یک فوتبال لرستان دچار عارضه شد و جان خود را از دست داد؛ روابط عمومی هیأت فوتبال استان علت فوت را در دست بررسی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، امیر داود محمودی نژاد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر امروز، ورزشگاه شهید علیبیات بروجرد صحنه حادثهای تلخ و تأسفبار بود؛ محمد بابایی، بازیکن تیم ستارهساز ازنا، در جریان دیدار برابر ستارگان پلدختر از رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال استان لرستان، بهناگاه در زمین مسابقه دچار عارضه شد و جان خود را از دست داد.
مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال استان لرستان، افزود: این اتفاق ناگوار در دقیقه ۴۳ مسابقه رخ داد. بازیکن یادشده بهطور ناگهانی در زمین مسابقه دچار عارضه جسمانی شد و با وجود تلاش عوامل امدادی حاضر در ورزشگاه و انتقال سریع وی به مرکز درمانی، متأسفانه تلاشها برای نجات جان این جوان بینتیجه ماند.
داودینژاد گفت: علت دقیق این حادثه هنوز از سوی مراجع رسمی پزشکی اعلام نشده است. اگرچه گمانهزنیهایی درباره احتمال سکته مطرح شده، اما این موضوع تا زمان انتشار نظر قطعی مراجع ذیصلاح قابل تأیید نیست و هیأت فوتبال استان در هماهنگی با نهادهای مربوطه، در حال بررسی جزئیات این رویداد است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پی این رویداد ناگوار، مسابقه نیمهتمام رها شد و فضای ورزشگاه در غم از دست دادن این بازیکن جوان، در سوگ فرو رفت. روابط عمومی هیأت فوتبال استان لرستان این ضایعه را به جامعه ورزش استان تسلیت میگوید و با باشگاه ستارهساز ازنا و خانواده داغدار این بازیکن، ابراز همدردی میکند.
مدیر روابط عمومی هیأت فوتبال لرستان در پایان تأکید کرد: خبرهای تکمیلی درباره جزئیات این حادثه و برنامههای احتمالی برای بزرگداشت این بازیکن فقید، بهمحض اعلام رسمی مراجع ذیربط، از طریق خبرگزاری برنا و سایر رسانهها اطلاعرسانی خواهد شد.