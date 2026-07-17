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تجلیل از کادر درمان بیمارستان بقایی اهواز؛ تأکید رئیس خانه مطبوعات بر محکومیت حمله به کودکان مبتلا به سرطان

تجلیل از کادر درمان بیمارستان بقایی اهواز؛ تأکید رئیس خانه مطبوعات بر محکومیت حمله به کودکان مبتلا به سرطان
کد خبر : 1814621
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رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با محکوم کردن حمله به کودکان مبتلا به سرطان، این اقدام را جنایتی آشکار علیه انسانیت دانست و بر ضرورت واکنش جدی جامعه جهانی در برابر چنین اقدامات غیرانسانی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور، آیین تجلیل از کادر درمان و ریاست بیمارستان بقایی اهواز با حضور جمعی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای از استان‌های مختلف کشور، به دعوت دکتر افشار پرویزی بابادی، مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور، برگزار شد.

دکتر افشار پرویزی بابادی ضمن قدردانی از حضور گسترده اصحاب رسانه و همراهی آنان در این آیین، از خدمات ارزشمند کادر درمان و مدیریت بیمارستان بقایی در ارائه خدمات درمانی به بیماران تقدیر کرد و نقش مجموعه درمانی را در ارتقای سلامت جامعه، شایسته قدردانی دانست.

وی همچنین با اشاره به حمله به کودکان مبتلا به سرطان، این اقدام را مصداق بارز نقض حقوق بشر و جنایتی علیه انسانیت عنوان کرد و گفت: جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر نباید در برابر چنین جنایت‌هایی سکوت کنند و حمایت از کودکان و غیرنظامیان باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور در پایان، نقش رسانه‌ها را در انعکاس واقعیت‌ها، دفاع از ارزش‌های انسانی و ترویج فرهنگ قدردانی از خدمتگزاران حوزه سلامت، مؤثر و تعیین‌کننده توصیف کرد.

تجلیل از کادر درمان بیمارستان بقایی اهواز؛ تأکید رئیس خانه مطبوعات بر محکومیت حمله به کودکان مبتلا به سرطان

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