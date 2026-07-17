تجلیل از کادر درمان بیمارستان بقایی اهواز؛ تأکید رئیس خانه مطبوعات بر محکومیت حمله به کودکان مبتلا به سرطان
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای کشور با محکوم کردن حمله به کودکان مبتلا به سرطان، این اقدام را جنایتی آشکار علیه انسانیت دانست و بر ضرورت واکنش جدی جامعه جهانی در برابر چنین اقدامات غیرانسانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانههای کشور، آیین تجلیل از کادر درمان و ریاست بیمارستان بقایی اهواز با حضور جمعی از خبرنگاران، روزنامهنگاران، عکاسان و فعالان رسانهای از استانهای مختلف کشور، به دعوت دکتر افشار پرویزی بابادی، مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای کشور، برگزار شد.
دکتر افشار پرویزی بابادی ضمن قدردانی از حضور گسترده اصحاب رسانه و همراهی آنان در این آیین، از خدمات ارزشمند کادر درمان و مدیریت بیمارستان بقایی در ارائه خدمات درمانی به بیماران تقدیر کرد و نقش مجموعه درمانی را در ارتقای سلامت جامعه، شایسته قدردانی دانست.
وی همچنین با اشاره به حمله به کودکان مبتلا به سرطان، این اقدام را مصداق بارز نقض حقوق بشر و جنایتی علیه انسانیت عنوان کرد و گفت: جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر نباید در برابر چنین جنایتهایی سکوت کنند و حمایت از کودکان و غیرنظامیان باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات و رسانههای کشور در پایان، نقش رسانهها را در انعکاس واقعیتها، دفاع از ارزشهای انسانی و ترویج فرهنگ قدردانی از خدمتگزاران حوزه سلامت، مؤثر و تعیینکننده توصیف کرد.