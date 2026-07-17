غرق شدن 2 جوان اهل شهرستان بابل در ساحل شهرستان بابلسر
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر گفت: 2 جوان 19 ساله اهل شهرستان بابل در ساحل دریای خزر واقع در پارکینگ صفر ساحل غرق شدند و پیکر بیجان آنها از آب بیرون کشیده شد.
به گزارش ایلنا، سید کاظم جلیلیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: 4 جوان بابلی برای شنا در ساحل خزر وارد دریا شده بودند که 2 نفر از آنها غرق شدند. پیکر بیجان این 2 جوان 19 ساله که در ساحل سنگچین بابلسر باقیمانده بود با تلاش ناجیان بیرون کشیده شد.