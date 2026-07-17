خانه



استان‌ها



مازندران ۲۶ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۲:۱۹

غرق شدن 2 جوان اهل شهرستان بابل در ساحل شهرستان بابلسر

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر گفت: 2 جوان 19 ساله اهل شهرستان بابل در ساحل دریای خزر واقع در پارکینگ صفر ساحل غرق شدند و پیکر بی‌جان آنها از آب بیرون کشیده شد.