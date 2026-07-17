به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی افزود: آتش‌سوزی رخ داده در منطقه حفاظت شده تالاب میانکاله شهرستان بهشهر با حضور به موقع نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و مشارکت نیروهای مردمی به کاملاً مهار شد.

وی از تلاش عوامل حاضر در صحنه برای مهار آتش‌سوزی قدردانی کرده و ادامه داد: با هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های مسئول و اقدام سریع نیروهای عملیاتی، از گسترش حریق و وارد آمدن خسارت بیشتر به این زیست‌بوم ارزشمند جلوگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اظهار داشت: به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آتش‌سوزی و اطمینان از ایمنی کامل منطقه، نیروهای اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست در محل مستقر هستند و وضعیت منطقه به صورت مستمر پایش می‌شود.

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