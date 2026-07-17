مهار آتشسوزی منطقه حفاظت شده تالاب میانکاله
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به وقوع آتشسوزی در منطقه حفاظت شده تالاب میانکاله شهرستان بهشهر اشاره کرده و گفت: با اقدام به موقع نیروهای امدادی و مشارکت شهروندان، از گسترش حریق جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی افزود: آتشسوزی رخ داده در منطقه حفاظت شده تالاب میانکاله شهرستان بهشهر با حضور به موقع نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر، محیطزیست، منابعطبیعی و مشارکت نیروهای مردمی به کاملاً مهار شد.
وی از تلاش عوامل حاضر در صحنه برای مهار آتشسوزی قدردانی کرده و ادامه داد: با هماهنگی مناسب میان دستگاههای مسئول و اقدام سریع نیروهای عملیاتی، از گسترش حریق و وارد آمدن خسارت بیشتر به این زیستبوم ارزشمند جلوگیری شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اظهار داشت: به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آتشسوزی و اطمینان از ایمنی کامل منطقه، نیروهای ادارهکل حفاظت محیطزیست در محل مستقر هستند و وضعیت منطقه به صورت مستمر پایش میشود.