مهار آتشسوزی گسترده مغازه اوراقی خودرو در محله کرناچی کرمانشاه
ریزش بخشی از ساختمان خسارت جانی نداشت
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مهار آتشسوزی گسترده یک مغازه اوراقیفروشی خودرو در محله کرناچی خبر داد و گفت: شدت حریق موجب ناپایداری و ریزش بخشی از ساختمان شد، اما با حضور سریع آتشنشانان و اجرای عملیات تخصصی، آتش مهار و محل حادثه به طور کامل ایمنسازی شد و این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت.
احسان سهیلی مسئول روابط سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ساعت ۱۳:۵۵ روز جمعه ۲۶ تیرماه، گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک مغازه اوراقیفروشی خودرو واقع در محله کرناچی به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله پس از دریافت این گزارش، نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به نوع کاربری این واحد صنفی و احتمال گسترش سریع آتش به دلیل وجود قطعات خودرو، لاستیک، مواد پلاستیکی، روغنها و سایر مواد قابل اشتعال، چهار دستگاه خودروی اطفایی و امدادی به همراه ۱۲ نفر از نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره ۵، ۷ و ۸ به محل حادثه اعزام شدند تا عملیات مهار حریق در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: آتشنشانان در نخستین دقایق حضور در محل با شعلههای گسترده و حجم بالای دود غلیظ مواجه شدند و همزمان بررسیهای اولیه نشان داد که بر اثر حرارت بسیار زیاد، استحکام سازه ساختمان به شدت کاهش یافته و احتمال ریزش آن وجود دارد.
سهیلی ادامه داد: در جریان عملیات و بر اثر شدت حریق، بخشی از ساختمان دچار ریزش شد، اما نیروهای آتشنشانی با رعایت کامل اصول ایمنی، ضمن حفظ جان نیروهای عملیاتی، عملیات اطفای حریق را بدون وقفه ادامه دادند و از گسترش آتش به ساختمانها و واحدهای مجاور جلوگیری کردند.
وی با اشاره به حساسیت عملیات اظهار داشت: همزمان با مهار شعلههای آتش، تیمهای عملیاتی اقدام به خنکسازی بخشهای مختلف ساختمان و ایمنسازی محیط کردند تا خطر ریزشهای بعدی و بروز حوادث احتمالی برای شهروندان و نیروهای امدادی به حداقل برسد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: با تلاش مستمر آتشنشانان، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محل پس از حدود دو ساعت به پایان رسید و پس از مهار کامل آتش، نیروهای شهرداری نیز با حضور در محل، نسبت به پاکسازی و ایمنسازی محدوده حادثه و جلوگیری از خطرات ناشی از آوار اقدام کردند.
سهیلی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی به همراه نداشت، افزود: سرعت عمل شهروندان در اطلاعرسانی، اعزام بهموقع نیروهای آتشنشانی و هماهنگی مناسب میان تیمهای عملیاتی، نقش مهمی در کنترل سریع حادثه و جلوگیری از بروز خسارتهای بیشتر داشت.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در واحدهای صنفی، بهویژه مراکز نگهداری قطعات فرسوده خودرو و مواد قابل اشتعال، گفت: مالکان و بهرهبرداران این واحدها باید نسبت به تجهیز محل کسب خود به وسایل اولیه اطفای حریق، رعایت استانداردهای ایمنی و جلوگیری از انباشت مواد اشتعالزا توجه ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: علت دقیق وقوع این آتشسوزی توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است و پس از تکمیل بررسیهای فنی، نتایج آن اعلام خواهد شد.