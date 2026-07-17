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رئیس پلیس راه استان قزوین:

سقوط پژو پارس به دره جان جوان 20 ساله را گرفت

سقوط پژو پارس به دره جان جوان 20 ساله را گرفت
کد خبر : 1814579
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رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت دیگر در جاده قزوین–الموت–تنکابن موسوم به محور کبریت میان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح این خبر گفت: ساعت 23:30 روز پنج‌شنبه 25 تیرماه، یک دستگاه سواری پژو پارس در محور در دست ساخت قزوین–الموت–تنکابن بعد از روستای زرجه بُستان در حال تردد بوده که به علت عدم توجه به جلو، از مسیر منحرف و از سمت چپ راه از جاده خارج شده و به دره حاشیه مسیر سقوط می‌کند.

وی اضافه کرد: در پی این حادثه و بر اثر شدت جراحات وارده، راننده 20 ساله خودرو در صحنه تصادف جان خود را از دست می دهد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، خاطرنشان کرد: آمار تصادفات منجر به فوت و جرح در این محور نگران‌کننده است و با توجه به اینکه این مسیر همچنان در دست احداث بوده و در برخی نقاط فاقد تجهیزات و استانداردهای کامل ایمنی از جمله حفاظ‌های کنار جاده است، ضروری است مسئولان ذی‌ربط نسبت به تسریع در تکمیل ایمن‌سازی این محور اقدام کنند.

تقی‌خانی در پایان از رانندگان خواست از تردد در این محور غیر ایمن خودداری کرده و در صورت تردد ضروری ضمن رعایت سرعت مطمئنه، با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ ویژه در بخش های کوهستانی و فاقد تجهیزات ایمنی، از بروز حوادث ناگوار این چنینی پیشگیری کنند.

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