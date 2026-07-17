همزمان با صدور هشدار قرمز هواشناسی؛
گرمای بالای ۵۰ درجه در خوزستان؛ راهکارهای کاربردی برای حفظ سلامت و کاهش خطر گرمازدگی
همزمان با افزایش دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد در خوزستان و صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی، رعایت نکات بهداشتی و ایمنی برای پیشگیری از گرمازدگی و عوارض ناشی از گرمای شدید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. متخصصان توصیه میکنند شهروندان با تغییر الگوی تردد، مصرف مایعات کافی و مراقبت از گروههای آسیبپذیر، خطرات ناشی از این شرایط جوی را به حداقل برسانند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، گرمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد یکی از مخاطرات جدی فصل تابستان در خوزستان است که میتواند سلامت افراد، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران مزمن و کارگران فضای باز را تهدید کند. در چنین شرایطی، رعایت چند توصیه ساده اما مؤثر میتواند از بروز گرمازدگی و دیگر مشکلات ناشی از افزایش دمای هوا جلوگیری کند.
مهمترین توصیه، پرهیز از حضور غیرضروری در فضای باز، بهویژه در ساعات ۱۰ صبح تا ۵ عصر است؛ زمانی که شدت تابش خورشید و دمای هوا به اوج خود میرسد. در صورت اجبار به خروج از منزل، استفاده از لباسهای نخی، روشن و گشاد، کلاه لبهدار و عینک آفتابی توصیه میشود.
مصرف مداوم آب و مایعات، حتی پیش از احساس تشنگی، نقش مهمی در حفظ آب بدن دارد. همچنین بهتر است از نوشیدنیهای بسیار شیرین، الکلی و دارای کافئین زیاد که موجب افزایش دفع آب بدن میشوند، پرهیز شود.
کارشناسان همچنین بر خنک نگه داشتن محیط زندگی تأکید دارند. استفاده از سیستمهای سرمایشی، بستن پردهها در ساعات اوج تابش، تهویه مناسب و کاهش استفاده از وسایل گرمازا در داخل منزل میتواند دمای محیط را تا حدی کاهش دهد.
از دیگر توصیههای مهم، توجه ویژه به سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی است. این افراد بیش از دیگران در معرض عوارض گرمای شدید قرار دارند و باید بهطور مرتب وضعیت جسمانی و میزان مصرف مایعات آنها کنترل شود.
کارگران، کشاورزان و سایر افرادی که ناچار به فعالیت در فضای باز هستند نیز باید برنامه کاری خود را به ساعات خنکتر روز منتقل کرده، استراحتهای منظم در سایه داشته باشند و آب کافی در دسترس داشته باشند.
متخصصان هشدار میدهند در صورت مشاهده علائمی مانند سرگیجه، ضعف شدید، سردرد، تهوع، تعریق بیش از حد یا قطع تعریق، افزایش دمای بدن و اختلال هوشیاری، باید فرد را سریعاً به محیطی خنک منتقل کرد، لباسهای اضافی را خارج نمود، با آب خنک بدن او را خنک کرد و در صورت تداوم علائم، فوراً با اورژانس تماس گرفت.
با توجه به تداوم موج گرما در خوزستان، رعایت توصیههای بهداشتی و مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر حفظ سلامت شهروندان، به پایداری شبکه برق و کاهش پیامدهای ناشی از گرمای بیسابقه نیز کمک خواهد کرد.