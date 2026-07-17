رئیس پلیس راه استان مازندران خبر داد:
مسدود شدن جاده هراز در روزهای 29 و 30 تیر ماه
رئیس پلیس راه استان مازندران به مسدود شدن یکی از محورهای استان اشاره کرده و گفت: محور مواصلاتی جاده هراز به صورت موقت برای اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار روزهای دوشنبه و سهشنبه 29 و 30 تیر ماه سال جاری مسدود میشود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: با درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران و هماهنگی با فرماندهی انتظامی این استان و همچنین پلیس راه و راهور فراجا، عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار در محور مواصلاتی هراز اجرا میشود.
وی به محدودههای مسدود شده در جاده هراز اشاره کرده و ادامه داد: به همین منظور، محور مواصلاتی هراز در محدوده تونل 2، زیارباغ در کیلومتر 90، در روزهای دوشنبه و سهشنبه 29 و 30 تیر ماه سال جاری از ساعت 8 صبح تا 17 بعدازظهر به صورت کامل مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: در این راستا از رانندگان، کاربران جادهای و مسافران تقاضا میشود در بازه زمانی اعلام شده از تردد در محور مواصلاتی هراز خودداری کرده و در این راستا برای رسیدن به مقصد، از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.
سرهنگ عبادی تصریح کرد: این محدودیت با هدف حفظ ایمنی کاربران جادهای و اجرای عملیات ایمنسازی شیبهای کوهستانی اعمال میشود. از رانندگان تقاضا میشود پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و با مأموران پلیس راه همکاری داشته باشند.