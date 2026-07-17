شیراز با «رنگ بهشت» دیپلماسی فرهنگی را از دریچه نگاه کودکان روایت کرد
رویداد بینالمللی رنگ بهشت به همت اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز و به میزبانی ساختمان تاریخی بلدیه تهران، با پیوند زدن نگاه خلاق کودکان به دیپلماسی فرهنگی، افقهای نوینی از مدیریت شهری را ترسیم کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در این آیین سخنان خود را با نگاهی فراتر از جایگاه مدیریتی و از منظر یک معلم آغاز کرد و تعریفی نوین از شهر یادگیرنده ارائه داد.
سید ابراهیم حسینی با اشاره به پیشینه فرهنگی شیراز بهعنوان شهری آموزگار، معیار سنجش شهرها را فراتر از جمعیت و اقتصاد دانست و پرسش کلیدی «شهر به شهروندان خود چه میآموزد؟» را مطرح کرد.
حسینی با تأکید بر مفهوم سواد در عصر حاضر، آن را صرفاً محدود به خواندن و نوشتن ندانست و بر ضرورت توانایی اندیشیدن نقادانه، گفتوگو و زیست جمعی تأکید کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، شهر یادگیرنده را محلی برای پرورش وجدانهایی دانست که در برابر خشونت و بیعدالتی مقاومت میکنند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور و داغدار بودن جامعه از فقدان دانشآموزان، برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی را پاسداشتی برای زندگی، امید و آموزش دانست و جشنواره رنگ بهشت را پاسخی به پرسش «جهان را چگونه میبینیم؟» از زبان کودکان توصیف کرد.
حسینی تأکید کرد: کودکان با نگاه خود، فرصتی برای جهانی رقم میزنند که در آن خشونت و خودبرتربینی شانس کمتری برای بقا دارد.
گذار از توسعه کالبدی به حکمرانی معنا در مدیریت شهری
شهردار شیراز و نایبرئیس مجمع شهرداران آسیایی، نیز طی سخنانی با طرح مفهومی نوین تحت عنوان حکمرانی معنا، مدیریت شهری را فراتر از ارائه خدمات و توسعه زیرساختها تعریف کرد.
محمدحسن اسدی با اشاره به پیشینه شیراز بهعنوان شهر شعر و ادب گفت: شیراز پیش از آنکه شهری از سنگ و فلز باشد، شهری از معناست؛ شهری که در آن ارزشها و روایتها جریان دارد.
اسدی با طرح پرسشهایی همچون «چه کسی معنای شهر را شکل میدهد؟» و «روایت چه کسانی شنیده میشود؟» بر لزوم بازتعریف معنا در کنار بازآفرینی کالبدی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان اساسی مدیریت شهری در قرن بیستویکم دانست.
نایبرئیس انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) با اشاره به چالشهای مشترک جهانی، از تغییرات اقلیمی تا گسستهای اجتماعی، بر ضرورت شکلگیری روایتهای مشترک تأکید کرد.
شهردار شیراز با نگاهی عمیق به نقش کودکان، آنها را نهتنها شهروندان آینده، بلکه صادقترین قصهگویان امروز معرفی کرد و گفت: کودکان شهرها را بهعنوان مکانهایی سرشار از شگفتی و امکان میبینند.
وی جشنواره رنگ بهشت را فرصتی برای شنیدن صداهای تازه و مشارکت کودکان در حکمرانی معنا دانست و تصریح کرد: کودکان نه مخاطبان حاشیهای، بلکه شرکای واقعی در ساختن آیندهای انسانیتر هستند.
شیراز؛ پیامآور گفتوگو با جهان
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، نیز با اشاره به جایگاه هنری و تاریخی شیراز، آن را شهری دانست که هنرمندانش همواره کوشیدهاند آیینهدار صلح و دوستی باشند.
مهدی پارسایی با طرح مفهوم جایگاه کیفیت برای شیراز، به نامگذاری خیابانی در تهران به نام بهار شیراز اشاره کرد و این موضوع را نشاندهنده جایگاه ارجمند این شهر در ذهن مخاطبان دانست. معاون استاندار فارس تأکید کرد: شیراز صرفاً متعلق به شیرازیها نیست و بهعنوان شهری برای جهانیان، پیامی برای گفتوگو دارد.
پارسایی با قدردانی از برگزاری جشنواره نقاشی کودکان، آن را پلی برای ارتباط با جهان و بازنمایی زیباییهای شیراز توصیف کرد و گفت: این رویداد مسئولیت ما را برای حفظ میراث مشترک بشری سنگینتر میکند.
تقویت دیپلماسی عمومی با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی شهرها
حمیدرضا غلامزاده، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، نیز به نقش فعال شیراز در مجمع شهرداران آسیایی اشاره و این شهر را یکی از معدود شهرهای ایرانی فعال در حوزه بینالملل توصیف کرد.
وی با تأکید بر اهمیت رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری، ابتکار شیراز در برگزاری جشنواره رنگ بهشت را اقدامی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت کودکان در دیپلماسی عمومی دانست.
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اشاره به اینکه مردم مبنای دیپلماسی عمومی هستند، خاطرنشان کرد: این رویداد با گردهم آوردن آثار کودکان از شهرها و کشورهای مختلف، بستری را برای شناخت متقابل ملتها و گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه فرهنگی فراهم کرده است.
بنابراین گزارش، این رویداد با سخنرانی هاشم مظاهریزاده، دبیر جشنواره بینالمللی رنگ بهشت و رئیس اداره ارتباطات بینالملل شهرداری شیراز درخصوص گاهشمار جشنواره، اهداف، گروههای سنی و کشورهای شرکتکننده و همچنین برندگان آن، و فصیحه عزمی، سفیر سریلانکا در جمهوری اسلامی ایران در خصوص این رویداد، و روبانچینی میرلا کارمن گرکو، سفیر رومانی در جمهوری اسلامی ایران، در آیین رونمایی از این نمایشگاه ادامه یافت.