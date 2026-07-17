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استاندار ایلام خبر داد:

افزایش 41 درصدی تردد زائران از مرز مهران / مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور است

افزایش 41 درصدی تردد زائران از مرز مهران / مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور است
کد خبر : 1814539
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استاندار ایلام به ثبت رشد 41 درصدی ترددها در مرز مهران اشاره کرده و گفت: آمار تردد زائران در ماه محرم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش داشته و طبیعی است که در ایام اربعین این میزان تردد بیش‌تر هم خواهد شد. بیش از 60 درصد زائران اربعین این گذرگاه را برای تردد انتخاب می‌کنند.

به گزارش ایلنا، احمد کرمی در نشست مشترک ستاد اربعین به منظور هماهنگی‌های دوجانبه بین 2 کشور ایران و عراق، افزود: در این راستا برنامه‌ریزی دقیق، شبانه‌روزی و بی‌وقفه و همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و همچنین مدیریت اصولی رفت‌وآمدها برای تسهیل در ترددها و ارائه خدمات مطلوب به زائران ضروری است.

وی ادامه داد: مرز مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور است و نقش محوری در جابه‌جایی زائران دارد. تشکیل و استقرار مستمر کمیته مشترک در مرز، یکی از ضرورت‌های مدیریت اربعین است. این کمیته باید به‌ صورت دائمی در مرز حضور داشته باشد تا مسائل و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

استاندار ایلام به اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم اربعین اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نشست‌های مشترک خوبی میان مسئولان 2 استان ایلام و واسط عراق برگزار شده است. در کشور ایران نیز آمادگی داریم در هر زمینه‌ای که بتوانیم همکاری و کمک لازم را برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین انجام دهیم.

کرمی به آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی مراسم اربعین اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: استان ایلام برای هرگونه همکاری با طرف عراقی در حوزه‌های تأمین آب، برق، گاز و دیگر خدمات مورد نیاز زائران آمادگی کامل دارد. چرا که همکاری و هماهنگی مستمر میان 2 کشور نقش مهمی در تسهیل تردد زائران خواهد داشت.

وی بیان داشت: اطلاع‌رسانی مناسب در ایام اربعین بسیار ضرورت دارد. ضروری است زائران برای جلوگیری از ازدحام و کاهش ایستایی ترددهای خود را در ساعت‌های خنک‌تر شبانه‌روز انجام دهند. همچنین تأمین آب، یخ و دیگر امکانات رفاهی با همکاری 2 طرف می‌تواند نقش مؤثری در رفاه و سلامت زائران اربعین داشته باشد.

استاندار ایلام به فعالیت سامانه سجاد برای خدمات‌رسانی بهتر به زائران اربعین حسینی اشاره داشته و تأکید کرد: سامانه «سجاد» به‌ صورت مستمر فعال است. باید در نظر داشت که استفاده از سامانه‌های هوشمند و به‌روز و همچنین تقویت ناوگان حمل‌ونقل، روند خدمت‌رسانی و تردد زائران را در مراسم اربعین حسینی تسهیل می‌کند.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک ستاد اربعین به منظور هماهنگی‌های دوجانبه بین 2 کشور ایران و عراق، با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، استاندار ایلام، استاندار واسط عراق، فرمانده سپاه امیرالمومنین، معاونان استاندار و جمعی از مسئولان استانی در پایانه مرزی زرباطیه عراق برگزار شد.

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