افزایش 41 درصدی تردد زائران از مرز مهران / مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور است

به گزارش ایلنا، احمد کرمی در نشست مشترک ستاد اربعین به منظور هماهنگی‌های دوجانبه بین 2 کشور ایران و عراق، افزود: در این راستا برنامه‌ریزی دقیق، شبانه‌روزی و بی‌وقفه و همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و همچنین مدیریت اصولی رفت‌وآمدها برای تسهیل در ترددها و ارائه خدمات مطلوب به زائران ضروری است.

وی ادامه داد: مرز مهران همچنان پرترددترین مرز زمینی کشور است و نقش محوری در جابه‌جایی زائران دارد. تشکیل و استقرار مستمر کمیته مشترک در مرز، یکی از ضرورت‌های مدیریت اربعین است. این کمیته باید به‌ صورت دائمی در مرز حضور داشته باشد تا مسائل و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

استاندار ایلام به اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم اربعین اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نشست‌های مشترک خوبی میان مسئولان 2 استان ایلام و واسط عراق برگزار شده است. در کشور ایران نیز آمادگی داریم در هر زمینه‌ای که بتوانیم همکاری و کمک لازم را برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین انجام دهیم.

کرمی به آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی مراسم اربعین اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: استان ایلام برای هرگونه همکاری با طرف عراقی در حوزه‌های تأمین آب، برق، گاز و دیگر خدمات مورد نیاز زائران آمادگی کامل دارد. چرا که همکاری و هماهنگی مستمر میان 2 کشور نقش مهمی در تسهیل تردد زائران خواهد داشت.

وی بیان داشت: اطلاع‌رسانی مناسب در ایام اربعین بسیار ضرورت دارد. ضروری است زائران برای جلوگیری از ازدحام و کاهش ایستایی ترددهای خود را در ساعت‌های خنک‌تر شبانه‌روز انجام دهند. همچنین تأمین آب، یخ و دیگر امکانات رفاهی با همکاری 2 طرف می‌تواند نقش مؤثری در رفاه و سلامت زائران اربعین داشته باشد.

استاندار ایلام به فعالیت سامانه سجاد برای خدمات‌رسانی بهتر به زائران اربعین حسینی اشاره داشته و تأکید کرد: سامانه «سجاد» به‌ صورت مستمر فعال است. باید در نظر داشت که استفاده از سامانه‌های هوشمند و به‌روز و همچنین تقویت ناوگان حمل‌ونقل، روند خدمت‌رسانی و تردد زائران را در مراسم اربعین حسینی تسهیل می‌کند.

به گزارش ایلنا، نشست مشترک ستاد اربعین به منظور هماهنگی‌های دوجانبه بین 2 کشور ایران و عراق، با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، استاندار ایلام، استاندار واسط عراق، فرمانده سپاه امیرالمومنین، معاونان استاندار و جمعی از مسئولان استانی در پایانه مرزی زرباطیه عراق برگزار شد.

انتهای پیام/