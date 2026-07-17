معاون فرهنگی شهردار شیراز:
توسعه شهر دوستدار سالمند با محوریت مشارکت اجتماعی دنبال میشود
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به مسئولیت این سازمان بهعنوان متولی و دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی «شهر دوستدار سالمند» اظهار کرد: اگر امروز از شهر دوستدار سالمند سخن میگوییم، در حقیقت از شهری سخن میگوییم که برای همه شهروندان در تمامی مراحل زندگی، قابل زیستن و انسانی باشد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی افزود: شهری که بتواند نیازهای سالمندان را پاسخ دهد، بیتردید برای کودکان، افراد دارای معلولیت و سایر شهروندان نیز شهری مطلوبتر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه سالمندی نباید مترادف با انزوا، خانهنشینی یا کاهش نقش اجتماعی افراد باشد، گفت: یکی از مهمترین اهداف کارگروه اجتماعی و فرهنگی، مقابله با انزوای اجتماعی سالمندان و فراهم کردن زمینه حضور فعال آنان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و حتی تصمیمسازیهای محلی است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به ابعاد مختلف شهر دوستدار سالمند ادامه داد: این رویکرد تنها به مناسبسازی معابر یا ایجاد امکانات رفاهی محدود نمیشود. اصلاح پیادهروها، ایمنسازی مسیرهای تردد، دسترسپذیر شدن حملونقل عمومی، تجهیز پارکها به مبلمان مناسب، نورپردازی استاندارد و ایجاد فضاهای امن برای حضور سالمندان از الزامات این مسیر به شمار میرود.
وی اضافه کرد: در کنار اقدامات عمرانی و زیرساختی، باید زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی نیز متحول شوند و بسترهای لازم برای مشارکت بیشتر سالمندان در جامعه فراهم شود.
چوبینی برگزاری برنامههای فرهنگی، آموزشی و هنری، ایجاد فرصتهای یادگیری مادامالعمر، تقویت تعاملات بیننسلی و توسعه فعالیتهای داوطلبانه را از مهمترین ابزارهای حفظ نشاط اجتماعی سالمندان دانست و گفت: این اقدامات میتواند احساس تعلق آنان به جامعه را افزایش دهد.
وی همچنین بر ضرورت گسترش خدمات سلامتمحور در سطح محلات تأکید کرد و افزود: دسترسی آسان و عادلانه سالمندان به خدمات بهداشتی و درمانی، بهویژه با رویکرد پیشگیرانه، یکی از محورهای مهم شهر دوستدار سالمند محسوب میشود.
معاون فرهنگی شهردار شیراز با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در تحقق این اهداف اظهار داشت: شهر دوستدار سالمند تنها با اقدامات شهرداری شکل نمیگیرد و تحقق آن نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، مراکز آموزشی، خانوادهها و شهروندان است.
وی تصریح کرد: احترام به سالمندان باید از یک رفتار فردی به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود.
چوبینی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهر دوستدار سالمند، بسترسازی برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش مشارکتهای اجتماعی و حفظ منزلت سالمندان در سطح شهر است.
وی گفت: تلاش میکنیم با شناسایی نیازهای واقعی سالمندان، حذف موانع محیطی و اجتماعی و تقویت ارتباط میان نسلها، از تجربههای ارزشمند این قشر بهعنوان سرمایهای برای توسعه پایدار شهری بهره بگیریم.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که شیراز شهری باشد که دوران سالمندی در آن با سلامت، نشاط، امنیت روانی، مشارکت اجتماعی و احساس ارزشمندی همراه باشد.