به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در جریان حمله ارتش آمریکا در بامداد امروز جمعه 26 تیر ماه به دکل مخابراتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع در محله تپه الله‌اکبر شهرستان بندرعباس، یک زن بر اثر شدت جراحات وارد شده به شهادت رسید.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: در این حمله تروریستی، فرزند یک‌ساله این بانوی شهید نیز بر اثر انفجار به شدت مجروح شده است. وضعیت به گونه‌ای است که یکی از دستان این کودک قطع شده و یک ترکش نیز به قفسه سینه وی اصابت کرده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: وضعیت عمومی این کودک وخیم گزارش شده و تیم‌های درمانی در حال ارائه خدمات تخصصی برای نجات جان وی هستند. این جنایت‌های دشمن آمریکایی بدون شک پاسخ سخت نیروهای مسلح کشور را در پی خواهد داشت.

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