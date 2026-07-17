استانداری هرمزگان اعلام کرد:
اصابت ترکش حملات آمریکا به سینه کودک یکساله اهل شهرستان بندرعباس / مادر کودک شهید شد
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی حمله ارتش آمریکا به دکل مخابراتی تنظیم مقررات رادیویی در محله تپه اللهاکبر شهرستان بندرعباس، یک زن به شهادت رسید و فرزند یک ساله وی نیز بر اثر اصابت ترکش دچار مجروحیت شدید شده است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در جریان حمله ارتش آمریکا در بامداد امروز جمعه 26 تیر ماه به دکل مخابراتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع در محله تپه اللهاکبر شهرستان بندرعباس، یک زن بر اثر شدت جراحات وارد شده به شهادت رسید.
استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: در این حمله تروریستی، فرزند یکساله این بانوی شهید نیز بر اثر انفجار به شدت مجروح شده است. وضعیت به گونهای است که یکی از دستان این کودک قطع شده و یک ترکش نیز به قفسه سینه وی اصابت کرده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: وضعیت عمومی این کودک وخیم گزارش شده و تیمهای درمانی در حال ارائه خدمات تخصصی برای نجات جان وی هستند. این جنایتهای دشمن آمریکایی بدون شک پاسخ سخت نیروهای مسلح کشور را در پی خواهد داشت.