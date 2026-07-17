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روابط‌عمومی اداره‌کل بهزیستی استان اعلام کرد:

شهادت 2 برادر دارای معلولیت در پی حملات دشمن آمریکایی به استان هرمزگان

شهادت 2 برادر دارای معلولیت در پی حملات دشمن آمریکایی به استان هرمزگان
کد خبر : 1814529
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روابط‌عمومی اداره‌کل بهزیستی استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی تجاوز وحشیانه نیروهای آمریکایی و بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در این استان، 2 برادر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی تجاوز وحشیانه نیروهای آمریکایی و بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در این استان، 2 برادر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به نام‌های مازیار چتر زرین (11 ساله) و همایون چتر زرین (32 ساله)، در جریان حمله به پل ارتباطی نیمه‌کار شهرستان خمیر به شهادت رسیدند.

در اطلاعیه روابط‌عمومی اداره‌کل بهزیستی استان هرمزگان عنوان شده است: بامداد امروز جمعه 26 تیر ماه در جریان حملات هوایی دشمن آمریکایی، چندین پل ارتباطی در شهرستان بندرخمیر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفتند که در این راستا پل نیمه‌کار محور بندرخمیر به کشار و بندرعباس از جمله این اهداف بوده است.

در این اطلاعیه ذکر شده است: متأسفانه در این حادثه دلخراش، هر 2 برادر دارای معلولیت که از مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی بودند، به شهادت رسیدند. این 2 شهید به‌رغم داشتن معلولیت، همواره در مسیر توسعه و آبادانی کشور ایران گام برمی‌داشتند که متأسفانه در این جنایت هولناک تروریستی به کاروان شهدا پیوستند.

روابط‌عمومی اداره‌کل بهزیستی استان هرمزگان در اطلاعیه خود ضمن اعلام این خبر مصیبت‌بار، آورده است: شهادت این 2 عزیز را به خانواده معظم آنان، جامعه هدف و همه هموطنان تسلیت می‌گوییم. در این راستا پیگیری‌های لازم برای حمایت از خانواده این شهدا و دریافت تأییدیه‌های نهایی از مراجع ذی‌صلاح در دست اقدام است.

در این اطلاعیه تهاجمات دشمن و حادثه تروریستی فوق محکوم شده و آمده است: بهزیستی استان هرمزگان این جنایت آشکار علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های شهری را به شدت محکوم کرده و شهادت این 2 برادر دارای معلولیت را نشانه‌ای بر مظلومیت و پایمردی اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی می‌داند.

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