انتقاد امام جمعه قزوین:
بازماندن اینترنت بینالملل در شرایط فعلی بهصلاح کشور نیست
امام جمعه قزوین با اشاره به حملاتِ سایبریِ اخیر به بانکهایِ کشور و خسارتهای فراوان نسبت به بازماندن اینترنت بینالمللی در شرایط کنونی هشدار داد و گفت: دشمن در فضای مجازی آتش اغتشاش مزدوران داخلی را تدارک میبیند. مسئولین تدبیر کنند و نگذارند کار از کار بگذرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در خطبههایِ نماز جمعه با استناد به آیات قرآن و با اشاره به جنایتهایِ اخیر آمریکا و اسرائیل در ترور سرداران مقاومت، اظهار کرد: کسانی که امام و رهبرِ شما را به شهادت رساندند، جنگ با شما را آغاز کردهاند و در برابر کفار محکم بایستید.
وی با تأکید بر اینکه خداوند پشتیبان مؤمنان است، افزود: خداوند به دست شما کفار را خوار و منکوب خواهد کرد؛ چنانکه ابهت پوشالی آمریکا را در هم شکست. امروز دلهایِ مسلمانان جهان به ایران اسلامی دوخته شده است تا انتقام خونهای پاک شهیدان را بگیریم و دلهای مؤمنان را شاد کنیم.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین در ادامه به مناسبت هفتهٔ عفاف و حجاب با قرائت فرازی از بیانیهٔ گامِ دومِ انقلاب بیان کرد: معنویت و اخلاق، جهتدهندهٔ حرکتهایِ فردی و اجتماعی است و نبود آنها حتی با برخورداری مادی جهنم میآفریند.
آیتالله مظفری تصریح کرد: ترویجِ حجاب و اخلاق با زور محقق نمیشود، بلکه نیازمندِ الگوسازی مسئولان، تسهیلگری حکومت و فعالیت نهادهای اجتماعی است. برخورد قاطع با کانونهای ضدعفاف و عوامل پشتپردهای که با بهرهگیری از فضایِ مجازیِ فاسد به دنبال نهادینه کردنِ بیحجابی هستند، نیز مورد مطالبه ماست.
وی ادامه داد: حاکمیت، نیروهایِ انتظامی و امنیتی، هوشیارند و در موقعِ مناسب با این توطئهگران برخورد خواهند کرد. در عین حال از همهٔ دستگاهها و فعالانِ فرهنگی خواستیم تا با همفکری و اقداماتِ ایجابی، از دوقطبیسازی پرهیز کرده و زمینههایِ ارتقایِ اخلاقیِ جامعه را فراهم آورند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حملات چندروزهٔ اخیر آمریکا به خاک ایران به ویژه اصابتِ موشک به بیمارستانِ شهیدِ بقاییِ اهواز که بیش از دویست کودکِ سرطانی در آن بستری بودند، گفت: این اقدام «نشانهٔ پستی، زبونی و درماندگیِ دشمن» است.
آیتالله مظفری با استناد به روایتی از امامِ سجاد(ع) «چه معصیتی بزرگتر از تعرض به کودکانِ بیگناه؟ همانگونه که فرعون کودکان را سربرید تا موسی به دنیا نیاید، اما جمعِ همتِ همان کودکان تاج وتخت فرعون را بر باد داد. نفرینِ دانشآموزانِ شهیدِ میناب و آه دردمندانهٔ کودکان سرطانی خوزستان، به زودی تاج وتخت فرعونیانِ زمانه را فرو خواهد ریخت.
وی بر لزوم «اتحادِ مقدس حولِ محورِ ولیفقیه» تأکید کرد و با اشاره به تاریخِ صدرِ اسلام و اشخاصی که با ژست روشنفکری از همراهی با امامِ زمانِ خود سر باز زدند، تصریح کرد: نصیحت و مشورت قبل از تصمیمِ امام جایز است، اما پس از اعلامِ نظرِ نهایی، همه باید تابع و همراه باشند.
نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری با یادآوریِ فرمایشِ مقامِ معظمِ رهبری در آغازِ مذاکرات که با وجودِ نظرِ شخصیِ دیگر، به دلیلِ تعهدِ مسئولین برای احقاقِ حقوقِ ملت، اجازهٔ انجامِ کار را دادم» گفت: آمریکا اکنون هیچیک از بندهایِ تفاهمنامه را رعایت نکرده و با حملاتِ اخیر آن را آشکارا نقض کرده است.
آیتالله مظفری افزود: از مسئولین میخواهیم با صراحت، عدمِ پایبندیِ خود را به این تفاهمنامه اعلام کنند و آن را در برابرِ نقضِ دشمن به آتش بکشند. مسئولان بدانند الان وقتِ مقابلهبهمثل نیست؛ دشمن اعلامِ نابودیِ نظامِ ما کرده است.
وی ادامه داد: اگر او انگشتِ شما را ببُرد، شما باید گردنش را بزنید، نه انگشتِ او را. پیشدستی کنید و واکنشی نشان دهید که دشمن را برای همیشه از هرگونه حرکتِ نظامی پشیمان کند.
امامجمعهٔ قزوین با اشاره به حملاتِ سایبریِ اخیر به بانکهایِ کشور و خسارتهایِ فراوان، نسبت به بازماندنِ اینترنتِ بینالمللی در شرایطِ کنونی هشدار داد و گفت: «دشمن در فضایِ مجازی، آتشِ اغتشاشِ مزدورانِ داخلی را تدارک میبیند. مسئولین تدبیر کنند و نگذارند کار از کار بگذرد.
آیتالله مظفری در بخشِ پایانی به مشکل کمآبی کشاورزی دشت قزوین اشاره کرد و با یادآوری تأکید رهبر شهید در سفر سال 1382 به استان قزوین تصریح کرد: از مسئولینِ کشوری گلایه داریم که طی 20 سال گذشته اقدام شایستهای برای احیای این دشت انجام ندادهاند.
وی با بیان اینکه دهها هزار نفر از کشاورزان نان خود را از این منطقه تأمین میکنند، گفت: پاسخ دادن به کشاورزان با جملهٔ «آب شرب تهران مقدم است» قانعکننده نیست. اگر شبکهٔ لولهکشی آب تهران درست میشد، بخشی از آبِ هدررفته به حلِ مشکل کشاورزان اختصاص مییافت.
خطیب نماز جمعه شهر قزوین ادامه داد: از مسئولین میخواهم فکری اساسی برایِ این نگرانیِ جدی بکنند و کشاورزانِ عزیز را از این بلاتکلیفی خارج سازند.