معاون عمرانی استانداری لرستان تاکید کرد؛
۴۸ ساعت؛ مهلت جابجایی لولههای آب در تقاطع شهرک صنعتی شماره یک خرمآباد
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: دستور صادره، لولههای تأسیسات آب مستقر در بستر این تقاطع شهرک صنعتی شماره یک خرمآباد حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده جابجا شده و بلافاصله عملیات آسفالتریزی در سطح معبر آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز جمعه بیست و ششم تیر ماه در بازدید میدانی از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شماره یک با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی این پروژه ترافیکی، اظهار کرد: با دستور صادره، لولههای تأسیسات آب مستقر در بستر این تقاطع حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده جابجا شده و بلافاصله عملیات آسفالتریزی در سطح معبر آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای مدیریت روانآبها در این محدوده پیشبینی شده است، افزود: خوشبختانه با اجرای شش حلقه چاه جذبی در کف تقاطع، مشکل تجمع آبهای سطحی در این نقطه به طور کامل مرتفع خواهد شد و شهروندان شاهد آبگرفتگی در این مسیر نخواهند بود.
معاون عمرانی استاندار در ادامه به چالشهای پیشروی اجرای راستگردهای این تقاطع اشاره کرد و گفت: در سه ضلع این پروژه، معارضین ملکی وجود دارد که روند اجرا را با کندی مواجه کرده است. بر این اساس مقرر شد اداره کل راه وشهرسازی استان با همکاری فرمانداری و راهداری، هرچه سریعتر جلسات کارشناسی را برگزار و فرآیند توافق با مالکان را تسریع بخشند تا عملیات ساخت راستگردها بدون وقفه ادامه یابد.
وی تأکید کرد: رفع گرههای ترافیکی و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهری از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، پیگیریهای لازم برای رفع تمامی موانع تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.