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معاون عمرانی استانداری لرستان تاکید کرد؛

۴۸ ساعت؛ مهلت جابجایی لوله‌های آب در تقاطع شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد

۴۸ ساعت؛ مهلت جابجایی لوله‌های آب در تقاطع شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد
کد خبر : 1814502
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معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: دستور صادره، لوله‌های تأسیسات آب مستقر در بستر این تقاطع شهرک صنعتی شماره یک خرم‌آباد حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده جابجا شده و بلافاصله عملیات آسفالت‌ریزی در سطح معبر آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز جمعه بیست و ششم تیر ماه در بازدید میدانی از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شماره یک با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی این پروژه ترافیکی، اظهار کرد: با دستور صادره، لوله‌های تأسیسات آب مستقر در بستر این تقاطع حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده جابجا شده و بلافاصله عملیات آسفالت‌ریزی در سطح معبر آغاز خواهد شد. 

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای مدیریت روان‌آب‌ها در این محدوده پیش‌بینی شده است، افزود: خوشبختانه با اجرای شش حلقه چاه جذبی در کف تقاطع، مشکل تجمع آب‌های سطحی در این نقطه به طور کامل مرتفع خواهد شد و شهروندان شاهد آب‌گرفتگی در این مسیر نخواهند بود. 

معاون عمرانی استاندار در ادامه به چالش‌های پیش‌روی اجرای راستگردهای این تقاطع اشاره کرد و گفت: در سه ضلع این پروژه، معارضین ملکی وجود دارد که روند اجرا را با کندی مواجه کرده است. بر این اساس مقرر شد اداره کل راه وشهرسازی استان با همکاری فرمانداری و راهداری، هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی را برگزار و فرآیند توافق با مالکان را تسریع بخشند تا عملیات ساخت راستگردها بدون وقفه ادامه یابد. 

وی تأکید کرد: رفع گره‌های ترافیکی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهری از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری‌های لازم برای رفع تمامی موانع تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

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