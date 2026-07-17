رئیس منابع طبیعی البرز خبر داد:
بهرهبرداران منابع طبیعی شهرستان البرز با قوانین حفاظت از اراضی ملی آشنا شدند
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز از برگزاری دوره آموزشی ویژه بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی خبر داد و گفت: این دوره با محوریت آشنایی با قوانین منابع طبیعی، مدیریت اصولی چرای دام و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در مراتع برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در راستای ارتقای سطح آگاهی بهرهبرداران و تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی، دوره آموزشی ویژه بهرهبرداران پلاکهای زرجاب و هلالرود در روستای زرجهبستان شهرستان البرز برگزار شد.
در این دوره آموزشی، مباحث مرتبط با قوانین و مقررات منابع طبیعی، نحوه بهرهبرداری اصولی از مراتع، مدیریت چرای دام و همچنین شیوههای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در عرصههای طبیعی برای بهرهبرداران تشریح شد.
بختیار صادقی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی بدون همراهی بهرهبرداران و ساکنان مناطق روستایی امکانپذیر نیست و ارتقای دانش و آگاهی آنان نقش مهمی در کاهش تخلفات و حفظ سرمایههای طبیعی دارد.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت اراضی ملی پلاکهای زرجاب و هلالرود، بر ضرورت رعایت قوانین مربوط به حفاظت از اراضی ملی تأکید کرد و گفت: هرگونه تخریب، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی، خلاف قانون بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز همچنین با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در فصل گرما، از بهرهبرداران خواست با رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در مراتع و جنگلها خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حریق، مراتب را در کوتاهترین زمان به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهند.
در پایان این دوره، بهرهبرداران مسائل، دغدغهها و پرسشهای خود را در حوزه منابع طبیعی و مدیریت مراتع مطرح کردند و پاسخهای تخصصی لازم از سوی مسئولان ارائه شد.