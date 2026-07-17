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در گفتگو با ایلنا مطرح شد:

حمله آمریکا به فرودگاه ایرانشهر؛ تأسیسات برق فرودگاه دچار خسارت شد

حمله آمریکا به فرودگاه ایرانشهر؛ تأسیسات برق فرودگاه دچار خسارت شد
کد خبر : 1814494
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فرماندار ویژه ایرانشهر با تشریح جزئیات حمله شامگاه گذشته ارتش آمریکا به فرودگاه این شهرستان گفت: در این حمله بخشی از تأسیسات برق ساختمان فرودگاه بر اثر اصابت پرتابه دچار خسارت شد و عملیات بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از نخستین ساعات پس از حمله آغاز شده است.

سلیم کدخدا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تشریح جزئیات حمله شامگاه گذشته به فرودگاه ایرانشهر اظهار کرد: شامگاه گذشته ارتش آمریکا برای دومین بار یکی از زیرساخت‌های غیرنظامی شهرستان ایرانشهر را هدف قرار داد و بر اثر اصابت یک پرتابه، بخشی از تأسیسات برق ساختمان فرودگاه این شهرستان دچار آسیب و خسارت شد.

وی با بیان اینکه فرودگاه ایرانشهر به‌طور مستقیم به هشت شهرستان جنوب سیستان و بلوچستان خدمات ارائه می‌کند، افزود: عملیات بازسازی خسارت‌های ناشی از این حمله از همان ساعات اولیه آغاز شده و نیروهای فنی و خدمات‌رسان در حال ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده هستند تا خدمات این فرودگاه در سریع‌ترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد.

فرماندار ویژه ایرانشهر ادامه داد: کمتر از یک هفته پیش نیز همین نقطه هدف حمله قرار گرفته بود که با تلاش نیروهای شرکت توزیع برق استان و شهرستان، پست برق آسیب‌دیده به‌طور کامل بازسازی و وارد مدار شد، اما در حمله شامگاه گذشته بار دیگر این بخش هدف قرار گرفت تأسیسات برق، ساختمان فرودگاه نیز دچار خسارت شد.

کدخدا با قدردانی از نیروهای امدادی و خدمات‌رسان گفت: از نیروهای جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی شهرداری، شرکت توزیع برق، شرکت گاز و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی که بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق، ایمن‌سازی و آغاز بازسازی را در دستور کار قرار دادند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به روحیه مردم منطقه اظهار کرد: مردم سیستان و بلوچستان با استواری، عزت و اعتماد به نفس در برابر این تجاوزات ایستاده‌اند و این حملات را نه نشانه قدرت دشمن، بلکه ناشی از ترس، یأس و استیصال آن می‌دانند.

فرماندار ویژه ایرانشهر در پایان تأکید کرد: این تجاوز ناجوانمردانه نه‌تنها خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه انگیزه‌ای برای بازسازی، سازندگی و توسعه هرچه بیشتر ایرانشهر و استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.

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