حمله آمریکا به فرودگاه ایرانشهر؛ تأسیسات برق فرودگاه دچار خسارت شد

سلیم کدخدا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تشریح جزئیات حمله شامگاه گذشته به فرودگاه ایرانشهر اظهار کرد: شامگاه گذشته ارتش آمریکا برای دومین بار یکی از زیرساخت‌های غیرنظامی شهرستان ایرانشهر را هدف قرار داد و بر اثر اصابت یک پرتابه، بخشی از تأسیسات برق ساختمان فرودگاه این شهرستان دچار آسیب و خسارت شد.

وی با بیان اینکه فرودگاه ایرانشهر به‌طور مستقیم به هشت شهرستان جنوب سیستان و بلوچستان خدمات ارائه می‌کند، افزود: عملیات بازسازی خسارت‌های ناشی از این حمله از همان ساعات اولیه آغاز شده و نیروهای فنی و خدمات‌رسان در حال ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده هستند تا خدمات این فرودگاه در سریع‌ترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد.

فرماندار ویژه ایرانشهر ادامه داد: کمتر از یک هفته پیش نیز همین نقطه هدف حمله قرار گرفته بود که با تلاش نیروهای شرکت توزیع برق استان و شهرستان، پست برق آسیب‌دیده به‌طور کامل بازسازی و وارد مدار شد، اما در حمله شامگاه گذشته بار دیگر این بخش هدف قرار گرفت تأسیسات برق، ساختمان فرودگاه نیز دچار خسارت شد.

کدخدا با قدردانی از نیروهای امدادی و خدمات‌رسان گفت: از نیروهای جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی شهرداری، شرکت توزیع برق، شرکت گاز و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی که بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق، ایمن‌سازی و آغاز بازسازی را در دستور کار قرار دادند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به روحیه مردم منطقه اظهار کرد: مردم سیستان و بلوچستان با استواری، عزت و اعتماد به نفس در برابر این تجاوزات ایستاده‌اند و این حملات را نه نشانه قدرت دشمن، بلکه ناشی از ترس، یأس و استیصال آن می‌دانند.

فرماندار ویژه ایرانشهر در پایان تأکید کرد: این تجاوز ناجوانمردانه نه‌تنها خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه انگیزه‌ای برای بازسازی، سازندگی و توسعه هرچه بیشتر ایرانشهر و استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.

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