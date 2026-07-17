با هدف ساماندهی بازار مسکن صورت گرفت؛
مشاوران املاک آبیک زیر ذرهبین بازرسان/برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفت
همزمان با تشدید نظارت بر بازار مسکن، گشت مشترک بازرسی از واحدهای مشاور املاک شهرستان آبیک با حضور دستگاههای نظارتی برگزار شد و مسئولان اعلام کردند نظارت بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه اجارهبها و معاملات مسکن برخورد قانونی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با اجرای برنامههای نظارتی برای ساماندهی بازار مسکن، تیم مشترکی متشکل از نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اداره راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک از تعدادی از بنگاههای معاملات ملکی شهرستان آبیک بازدید کردند.
در جریان این بازرسی، نحوه فعالیت مشاوران املاک، اعتبار مجوزهای صنفی، رعایت مقررات مربوط به ثبت قراردادها، نصب نرخنامه و همچنین اجرای ضوابط قانونی مرتبط با بازار اجاره و معاملات ملکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
رضا محمدی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبیک با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت بنگاههای املاک اظهار کرد: ایجاد شفافیت در معاملات، صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی از مهمترین اهداف اجرای این گشتهای مشترک است.
وی افزود: بازار مسکن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم، نیازمند نظارت دقیق و مستمر است و در همین راستا، بازرسی از واحدهای صنفی مشاور املاک با همکاری دستگاههای مسئول بهصورت دورهای ادامه خواهد یافت.
رئیس اداره صمت شهرستان آبیک تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله فعالیت بدون مجوز، رعایت نکردن مقررات صنفی، ثبت نکردن قراردادها یا تخلف در اجرای قوانین مرتبط با اجارهبها، پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
محمدی خاطرنشان کرد: همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی با اتحادیه مشاوران املاک، زمینه ساماندهی هرچه بیشتر بازار مسکن و افزایش اعتماد عمومی در معاملات ملکی را فراهم خواهد کرد.