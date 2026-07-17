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آغاز عملیات گسترده بهسازی و روکش آسفالت کمربندی شیراز

آغاز عملیات گسترده بهسازی و روکش آسفالت کمربندی شیراز
کد خبر : 1814446
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​اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با هدف افزایش ایمنی تردد و رفع مشکلات دیرینه شهروندان و مسافران، عملیات گسترده بهسازی و روکش آسفالت کمربندی شیراز را با حداکثر ظرفیت اجرایی و به‌صورت جهادی آغاز کرد.

به گزارش  ایلنا، این طرح در یکی از مهم‌ترین و پرترددترین محورهای ارتباطی استان و در محدوده حدفاصل پل شهید رودکی تا پل شهید فرصتیان در حال اجراست.

بر اساس این گزارش، در قالب این پروژه، ۶ کیلومتر از مسیر در هر دو باند رفت و برگشت و تمامی خطوط عبوری تحت عملیات سنگین بهسازی و روکش آسفالت قرار گرفته است تا علاوه بر بهبود کیفیت عبور و مرور، ضریب ایمنی این محور نیز به شکل محسوسی افزایش یابد.

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به اهمیت این طرح اعلام کرد: اجرای این پروژه صرفاً یک عملیات عمرانی نیست، بلکه اقدامی در راستای ایجاد مسیرهای ایمن‌تر و فراهم کردن آرامش و آسایش بیشتر برای کاربران جاده‌ای است.

بر اساس این گزارش، بهسازی کمربندی شیراز گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان و کاهش سوانح رانندگی به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و کیفیت سفرهای درون و برون‌شهری ایفا کند.

 

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