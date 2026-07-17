با هدف تقویت تشکلها شکل گرفت؛
پرونده ۶ سازمان مردمنهاد روی میز شورای توسعه تشکلهای قزوین
دومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای استان قزوین در سال جاری با محوریت بررسی درخواستهای تأسیس و تمدید فعالیت سازمانهای مردمنهاد برگزار شد و اعضای شورا درباره صدور مجوز چهار تشکل جدید و تمدید فعالیت دو سازمان مردمنهاد تصمیمگیری کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، دومین نشست شورای توسعه و حمایت از تشکلهای استان قزوین در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضای شورا در استانداری قزوین برگزار شد و درخواستهای مربوط به ایجاد و ادامه فعالیت تعدادی از سازمانهای مردمنهاد مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، اعضای شورا درخواست تأسیس چهار سازمان مردمنهاد و همچنین تمدید پروانه فعالیت دو تشکل مردمی را بررسی و درباره هر یک از پروندهها تصمیمگیری کردند.
اکرم نجفی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این جلسه با اشاره به نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در توسعه اجتماعی، اظهار کرد: تشکلهای مردمی زمانی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که با حفظ استقلال، بر فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و عامالمنفعه متمرکز باشند و ظرفیتهای مردمی را در مسیر حل مسائل جامعه به کار گیرند.
وی افزود: سیاست شورای توسعه و حمایت از تشکلها، هدایت سازمانهای مردمنهاد به سمت فعالیتهای تخصصی است تا هر تشکل در حوزه مأموریت خود عملکردی مؤثرتر داشته باشد و از موازیکاری و پراکندگی فعالیتها جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین ادامه داد: تخصصگرایی در فعالیت تشکلها علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، زمینه استفاده بهتر از توان مشارکتهای مردمی را فراهم کرده و موجب پاسخگویی دقیقتر به نیازهای جامعه هدف خواهد شد.
نجفی با تأکید بر حمایت از توسعه فعالیتهای مردمی در استان خاطرنشان کرد: تقویت جایگاه سازمانهای مردمنهاد و فراهم کردن بستر مناسب برای نقشآفرینی آنها، از مهمترین رویکردهای شورای توسعه و حمایت از تشکلها به شمار میرود.
در پایان این نشست نیز احکام نمایندگان سازمانهای مردمنهاد عضو شورای توسعه و حمایت از تشکلهای استان قزوین به آنان اعطا شد.