به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، دومین نشست شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های استان قزوین در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضای شورا در استانداری قزوین برگزار شد و درخواست‌های مربوط به ایجاد و ادامه فعالیت تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، اعضای شورا درخواست تأسیس چهار سازمان مردم‌نهاد و همچنین تمدید پروانه فعالیت دو تشکل مردمی را بررسی و درباره هر یک از پرونده‌ها تصمیم‌گیری کردند.

اکرم نجفی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این جلسه با اشاره به نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اجتماعی، اظهار کرد: تشکل‌های مردمی زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که با حفظ استقلال، بر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و عام‌المنفعه متمرکز باشند و ظرفیت‌های مردمی را در مسیر حل مسائل جامعه به کار گیرند.

وی افزود: سیاست شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها، هدایت سازمان‌های مردم‌نهاد به سمت فعالیت‌های تخصصی است تا هر تشکل در حوزه مأموریت خود عملکردی مؤثرتر داشته باشد و از موازی‌کاری و پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین ادامه داد: تخصص‌گرایی در فعالیت تشکل‌ها علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، زمینه استفاده بهتر از توان مشارکت‌های مردمی را فراهم کرده و موجب پاسخگویی دقیق‌تر به نیازهای جامعه هدف خواهد شد.

نجفی با تأکید بر حمایت از توسعه فعالیت‌های مردمی در استان خاطرنشان کرد: تقویت جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم کردن بستر مناسب برای نقش‌آفرینی آن‌ها، از مهم‌ترین رویکردهای شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها به شمار می‌رود.

در پایان این نشست نیز احکام نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد عضو شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های استان قزوین به آنان اعطا شد.

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