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استانداری هرمزگان اعلام کرد:

حمله تروریستی دشمن به پل گریوه در محور بندرعباس به شیراز / 2 نفر شهید و 4 نفر مجروح شدند

حمله تروریستی دشمن به پل گریوه در محور بندرعباس به شیراز / 2 نفر شهید و 4 نفر مجروح شدند
کد خبر : 1814344
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استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا به استان هرمزگان، متأسفانه علاوه بر پل کهورستان، پل گریوه نیز در محور مواصلاتی بندرعباس به شیراز شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز امدادی و درمانی، در این حملات 2 نفر از هموطنانمان به درجه رفیع شهادت رسیده و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند که بلافاصله به مراکز بهداشتی و درمانی اعزام شده و تحت مداوا و درمان قرار گرفته‌اند.

در اطلاعیه فوق به مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی اشاره شده و عنوان شده است: بر این اساس و در راستای تأمین امنیت شهروندان، محور مواصلاتی بندرعباس به خمیر به لار به طور کامل مسدود شده و همچنین محور مواصلاتی کشار به کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: از شهروندان تقاضا می‌شود از هرگونه تردد در محورهای فوق‌الذکر و مناطق مجاور آن جداً خودداری کنند و مسیرهای جایگزین را برای رفت و آمد انتخاب کنند. همچنین راه را برای تیم‌های امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.

در این اطلاعیه ذکر شده است: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ خونسردی و آرامش، اخبار را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند. نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی در محل حادثه حضور داشته و اقدامات لازم در حال انجام است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

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