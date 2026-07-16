حمله تروریستی دشمن به پل گریوه در محور بندرعباس به شیراز / 2 نفر شهید و 4 نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز امدادی و درمانی، در این حملات 2 نفر از هموطنانمان به درجه رفیع شهادت رسیده و 4 نفر نیز مجروح شده‌اند که بلافاصله به مراکز بهداشتی و درمانی اعزام شده و تحت مداوا و درمان قرار گرفته‌اند.

در اطلاعیه فوق به مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی اشاره شده و عنوان شده است: بر این اساس و در راستای تأمین امنیت شهروندان، محور مواصلاتی بندرعباس به خمیر به لار به طور کامل مسدود شده و همچنین محور مواصلاتی کشار به کهورستان نیز مسدود شده است.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: از شهروندان تقاضا می‌شود از هرگونه تردد در محورهای فوق‌الذکر و مناطق مجاور آن جداً خودداری کنند و مسیرهای جایگزین را برای رفت و آمد انتخاب کنند. همچنین راه را برای تیم‌های امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.

در این اطلاعیه ذکر شده است: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ خونسردی و آرامش، اخبار را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند. نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی در محل حادثه حضور داشته و اقدامات لازم در حال انجام است. اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/