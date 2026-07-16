خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اعلام کرد:

افزایش شمار مجروحان حمله تروریستی به تپه الله‌اکبر شهرستان بندرعباس / یک نفر شهید شد

افزایش شمار مجروحان حمله تروریستی به تپه الله‌اکبر شهرستان بندرعباس / یک نفر شهید شد
کد خبر : 1814340
لینک کوتاه کپی شد.

دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی حمله تروریستی ساعاتی پیش نیروهای دشمن متجاوز آمریکایی به محله مسکونی تپه الله‌اکبر این شهرستان در شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه، متأسفانه تاکنون یک نفر شهید شده و 8 نفر نیز مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به وضعیت حادثه‌دیدگان اشاره شده و آمده است: از تعداد مصدومان این حادثه تروریستی 7 نفر بر اثر موج انفجار دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند و یک نفر نیز به دلیل شکستگی تحت درمان قرار دارد. در این حمله یک نفر از شهروندان نیز جان خود را از دست داده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بلافاصله پس از وقوع این حادثه تروریستی، تمامی نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و با حضور در محل وقوع حادثه عملیات امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند.

در اطلاعیه صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان ذکر شده است: از عموم شهروندان شریف شهرستان بندرعباس تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات خود را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کرده و از هرگونه شایعه‌پراکنی خودداری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: از عصر روز چهارشنبه تاکنون چندین بار مناطق مختلف شهرستان بندرعباس مورد تهاجمات دشمن آمریکایی قرار گرفته است که آخرین مورد این حملات تروریستی به منطقه مسکونی تپه الله‌اکبر در شهرستان بندرعباس بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل