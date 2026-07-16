دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اعلام کرد:
افزایش شمار مجروحان حمله تروریستی به تپه اللهاکبر شهرستان بندرعباس / یک نفر شهید شد
دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی حمله تروریستی ساعاتی پیش نیروهای دشمن متجاوز آمریکایی به محله مسکونی تپه اللهاکبر این شهرستان در شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه، متأسفانه تاکنون یک نفر شهید شده و 8 نفر نیز مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به وضعیت حادثهدیدگان اشاره شده و آمده است: از تعداد مصدومان این حادثه تروریستی 7 نفر بر اثر موج انفجار دچار آسیبدیدگی شدهاند و یک نفر نیز به دلیل شکستگی تحت درمان قرار دارد. در این حمله یک نفر از شهروندان نیز جان خود را از دست داده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بلافاصله پس از وقوع این حادثه تروریستی، تمامی نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته و با حضور در محل وقوع حادثه عملیات امدادرسانی، درمان و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند.
در اطلاعیه صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان ذکر شده است: از عموم شهروندان شریف شهرستان بندرعباس تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات خود را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کرده و از هرگونه شایعهپراکنی خودداری کنند.
دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: از عصر روز چهارشنبه تاکنون چندین بار مناطق مختلف شهرستان بندرعباس مورد تهاجمات دشمن آمریکایی قرار گرفته است که آخرین مورد این حملات تروریستی به منطقه مسکونی تپه اللهاکبر در شهرستان بندرعباس بود.