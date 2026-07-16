مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد:
از سرگیری مجدد عملیات اجرایی موزه میراثفرهنگی استان مرکزی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی به از سرگیری مجدد عملیات احداث موزه استان اشاره کرده و گفت: عملیات اجرایی موزه میراثفرهنگی این استان که از سال 1380 به دلیل کمبود اعتبارات متوقف مانده بود، با تخصیص بودجه ویژه شتاب گرفت و در مسیر تکمیل و بهرهبرداری است.
به گزارش ایلنا، حسین محمودی بر ضرورت ایجاد موزه در استان تأکید داشته و در این رابطه افزود: استان مرکزی به دلیل برخورداری از محوطههای باستانی بینظیر و یافتههای کاوشهای تاریخی، نظیر تپه قبله، به فضایی استاندارد برای معرفی ظرفیتهای تمدنی خود نیاز دارد. بر این اساس احداث این موزه بسیار ضروری است.
وی ادامه داد: انتقال آثار ارزشمند تاریخی از موزه چهارفصل که هماکنون با محدودیتهای فضا و شرایط نگهداری مواجه است، اولویت اصلی در بهرهبرداری از موزه میراثفرهنگی استان مرکزی محسوب میشود. ایجاد بخش ویژه موزه فرش با بهرهگیری از ظرفیتهای اهدائی خیرین نیز با جدیت در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی اظهار داشت: تکمیل این پروژه فرهنگی، نقش مؤثری در حفظ، صیانت و نمایش شایسته آثار تاریخی و هویتی استان ایفا خواهد کرد. با بهرهبرداری از موزه میراثفرهنگی استان، امکان توسعه گردشگری فرهنگی و افزایش ماندگاری مسافران در استان فراهم میشود.
محمودی تصریح کرد: این مجموعه میتواند به مرکزی برای فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و معرفی میراث ناملموس استان نیز تبدیل شود. تلاش میشود با تکمیل بخشهای باقیمانده، موزه میراثفرهنگی استان مرکزی در آیندهای نزدیک به عنوان یکی از زیرساختهای مهم فرهنگی استان در اختیار شهروندان استان قرار گیرد.
وی به دستاوردهای حوزه میراثفرهنگی به دلیل پیگیریهای انجام شده در سطح مجلس و هیئت دولت اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پیگیریهای انجام شده سطح کلان در مجلس و هیئت دولت برای تأمین اعتبارات فرهنگی استان مرکزی، مسیر توسعه زیرساختهای میراثی این استان را بیش از پیش هموار کرده است.