خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خبر داد:

از سرگیری مجدد عملیات اجرایی موزه میراث‌فرهنگی استان مرکزی

از سرگیری مجدد عملیات اجرایی موزه میراث‌فرهنگی استان مرکزی
کد خبر : 1814274
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی به از سرگیری مجدد عملیات احداث موزه استان اشاره کرده و گفت: عملیات اجرایی موزه میراث‌فرهنگی این استان که از سال 1380 به دلیل کمبود اعتبارات متوقف مانده بود، با تخصیص بودجه ویژه شتاب گرفت و در مسیر تکمیل و بهره‌برداری است.

به گزارش ایلنا، حسین محمودی بر ضرورت ایجاد موزه در استان تأکید داشته و در این رابطه افزود: استان مرکزی به دلیل برخورداری از محوطه‌های باستانی بی‌نظیر و یافته‌های کاوش‌های تاریخی، نظیر تپه قبله، به فضایی استاندارد برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی خود نیاز دارد. بر این اساس احداث این موزه بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: انتقال آثار ارزشمند تاریخی از موزه چهارفصل که هم‌اکنون با محدودیت‌های فضا و شرایط نگهداری مواجه است، اولویت اصلی در بهره‌برداری از موزه میراث‌فرهنگی استان مرکزی محسوب می‌شود. ایجاد بخش ویژه موزه فرش با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اهدائی خیرین نیز با جدیت در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار داشت: تکمیل این پروژه فرهنگی، نقش مؤثری در حفظ، صیانت و نمایش شایسته آثار تاریخی و هویتی استان ایفا خواهد کرد. با بهره‌برداری از موزه میراث‌فرهنگی استان، امکان توسعه گردشگری فرهنگی و افزایش ماندگاری مسافران در استان فراهم می‌شود.

محمودی تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند به مرکزی برای فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و معرفی میراث ناملموس استان نیز تبدیل شود. تلاش می‌شود با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، موزه میراث‌فرهنگی استان مرکزی در آینده‌ای نزدیک به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم فرهنگی استان در اختیار شهروندان استان قرار گیرد.

وی به دستاوردهای حوزه میراث‌فرهنگی به دلیل پیگیری‌های انجام شده در سطح مجلس و هیئت دولت اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: پیگیری‌های انجام شده سطح کلان در مجلس و هیئت دولت برای تأمین اعتبارات فرهنگی استان مرکزی، مسیر توسعه زیرساخت‌های میراثی این استان را بیش از پیش هموار کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل