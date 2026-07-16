معاون ادارهکل هواشناسی استان خبر داد:
تداوم وزش باد و خیزش گردوخاک مهمان 2 روز آینده استان مرکزی
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، وزش باد و خیزش گردوخاک در برخی مناطق استان تا 2 روز آینده ادامه دارد و از روز جمعه 26 تیر ماه نیز بر میزان پوشش ابر در ساعات بعدازظهر افزوده میشود.
به گزارش ایلنا، رضا مرادی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: تا اواخر هفته جاری، در ساعات بعدازظهر روزهای پیش رو به دلیل تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابانهای نواحی مرکزی کشور، شرایط برای انتقال گردوغبار و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی مهیا است.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی، به ویژه در مناطق حاشیه تالاب میقان و نواحی شمالی و شرقی استان مرکزی، گاهی خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید افقی و افت کیفیت هوا پیشبینی میشود. از روز جمعه 26 تیر ماه و در روزهای ابتدایی هفته آینده، در ساعات بعدازظهر بر میزان پوشش ابر در سطح استان افزوده خواهد شد.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی اظهار داشت: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر وقوع پدیده جوی قابل توجه دیگری در این استان نیست و شرایط جوی همچنان تحتتأثیر وزش باد و ناپایداریهای محلی خواهد بود. دمای هوا نیز 5 روز آینده در بیشتر مناطق استان مرکزی تغییر محسوسی نخواهد داشت.
مرادی بر ضرورت رعایت توصیههای ایمنی در روزهای پیش رو اشاره داشته و تصریح کرد: از شهروندان استان مرکزی تقاضا میشود با توجه به احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات، به ویژه افراد سالمند، کودکان و بیماران تنفسی، توصیههای بهداشتی را رعایت کرده و از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.