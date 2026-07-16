رئیس کمیسیون امور داخلی کشور ؛
جنگ زمینی گورستان نظامیان آمریکا خواهد بود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره تصرف جزیره خارگ و کنترل زیرساختهای نفتی ایران را ناشی از توهم، جنگ روانی و ناآگاهی از توان دفاعی جمهوری اسلامی دانست.
به گزارش ایلنا از یزد، محمدصالح جوکار در خصوص توهم رئیسجمهور آمریکا نسبت به تصرف جزیره خارگ و کنترل زیرساختهای نفتی کشورمان در آیندهای نزدیک، اظهار کرد: ترامپ آنقدر در سالهای اخیر دروغ گفته و بر پایه خیالپردازی سخن گفته است که ظاهراً فراموش کرده چندی پیش نیز مدعی شده بود آمریکا وارد عملیات زمینی علیه ایران خواهد شد، اما در عمل مشاهده شد که نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفت، بلکه مقامات آمریکایی جرأت ورود به چنین ماجراجویی خطرناکی را نداشتند.
وی افزود: اینگونه اظهارات بیش از آنکه بر واقعیات میدانی استوار باشد، بخشی از جنگ روانی و عملیات رسانهای برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی است؛ در حالی که توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و شناخت دقیق آمریکا از هزینههای هرگونه درگیری مستقیم، مانع از تحقق چنین ادعاهایی خواهد شد.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه کارشناسان نظامی معتقدند جنگ زمینی، اصلیترین عرصه شکست و نابودی نظامیان آمریکایی خواهد بود و هرگونه اقدام نظامی زمینی علیه ایران، هزینههای بسیار سنگینی برای ایالات متحده به همراه دارد. به تعبیر دیگر، منطقه خلیج فارس در چنین سناریویی به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و واشنگتن به خوبی از این واقعیت آگاه است.
جوکار خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که در دفاع از تمامیت ارضی، منافع ملی و امنیت کشور هیچگونه تردیدی ندارد و هرگونه تهدید یا تجاوز با پاسخ قاطع و متناسب مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت:از این رو، ادعاهایی نظیر تصرف جزیره خارگ یا کنترل زیرساختهای نفتی کشور، بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد، بیانگر توهم، محاسبات نادرست و ناتوانی مقامات آمریکایی در درک واقعیات منطقه و قدرت بازدارندگی ایران است.