دستگیری 5 سارق و 2 مالخر با 20 فقره سرقت در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، وجیه‌الله عبدی در شرح این خبر گفت: به دنبال چندین فقره سرقت موتورسیکلت درسطح شهرستان تاکستان و ایجاد نارضایتی عمومی، رسیدگی به موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری مرکزی این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی دقیق محل های وقوع سرقت، موفق شدند هویت ۵ متهم را که دراین سرقت ها نقش داشتند، شناسایی و درعملیات های جداگانه هر۵ متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان تصریح کرد: متهمان اگرچه درابتدا منکرهرگونه بزه ارتکابی شدند، اما با مواجه با مستندات و ادله پلیسی، نهایتا لب به اعتراف گشوده و به ۱۹ فقره سرقت موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سواری پراید معترف شدند.

عبدی با بیان اینکه در این رابطه ۲ مالخر نیز دستگیر شدند، ادامه داد: پرونده متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و حسب دستور مقام قضایی با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و تمامی اموال سرقتی تحویل مالباختگان شد.

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