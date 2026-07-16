به گزارش ایلنا، محسن صادقی در جریان بازدید از اماکن مختلف زندان مرکزی و اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی شهر زنجان، افزود: با توجه به خواست و همت مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان، باید زمینه انتقال زندان زنجان به خارج از مرکز شهر به سرعت فراهم شود و اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: اقدامات ماندگار در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اصلاحی و تربیتی زندان‌ها، در بخش‌های مختلف مطلوب ارزیابی می‌شود. استانداری در راستای توسعه هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی زندان‌های استان آمادگی کامل دارد. پیگیری ویژه مشکلات زندانیان باید با جدیت در اولویت قرار گیرد.

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