استاندار زنجان عنوان کرد:
ضرورت انتقال هرچه سریعتر زندانهای زنجان از مرکز شهر / پیگیر رفع قانونی موانع موجود خواهیم بود
استاندار زنجان بر ضرورت انتقال هرچه سریعتر زندانهای مرکز استان از محدوده مرکز شهر زنجان به خارج از شهر تأکید کرده و گفت: با پیگیریهای مجدانه و مستمر و با یک عزم جدی پیگیر رفع قانونی موانع موجود خواهیم بود تا هر چه زودتر موضوع انتقال زندانهای زنجان به خارج از محدوده شهر تحقق پیدا کند.
به گزارش ایلنا، محسن صادقی در جریان بازدید از اماکن مختلف زندان مرکزی و اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی شهر زنجان، افزود: با توجه به خواست و همت مسئولان دستگاههای اجرایی استان، باید زمینه انتقال زندان زنجان به خارج از مرکز شهر به سرعت فراهم شود و اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی ادامه داد: اقدامات ماندگار در حوزههای امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اصلاحی و تربیتی زندانها، در بخشهای مختلف مطلوب ارزیابی میشود. استانداری در راستای توسعه هرچه بهتر برنامههای آموزشی و فرهنگی زندانهای استان آمادگی کامل دارد. پیگیری ویژه مشکلات زندانیان باید با جدیت در اولویت قرار گیرد.