وی با اشاره به شرایط ایجاد شده در پی حملات شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه افزود: بر اثر شدت انفجارها در اطراف بیمارستان بقایی ۲، این مرکز به منظور حفظ امنیت و سلامت بیماران و کارکنان به طور کامل تخلیه شد و پس از وقفه‌ای کمتر از ۶ ساعته از صبح امروز با بازگشت تعدادی از بیماران، روند ارائه خدمات درمانی در این مرکز آغاز شد و پذیرش بیماران در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تصریح کرد: بیمارستان بقایی ۲ از مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است که ارائه‌دهنده خدمات به بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی می‌باشد و بازگشت آن به چرخه خدمت امری ضروری بود.