ریزش آوار در پی تخریب ساختمان در اهواز؛ یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر بر اثر ریزش آوار ناشی از تخریب یک ساختمان در شهرک رزمندگان اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: ریزش آوار در پی تخریب یک ساختمان در شهرک رزمندگان اهواز، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴:۱۵ امروز پنجشنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گزارش شد.
وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۵۶ ساله مصدوم شد که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ادامه داد: همچنین یک مرد ۴۵ ساله با هویت نامشخص در این حادثه جان خود را از دست داد.