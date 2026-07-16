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ریزش آوار در پی تخریب ساختمان در اهواز؛ یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد

ریزش آوار در پی تخریب ساختمان در اهواز؛ یک نفر جان باخت و یک نفر مصدوم شد
کد خبر : 1814233
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مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر بر اثر ریزش آوار ناشی از تخریب یک ساختمان در شهرک رزمندگان اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: ریزش آوار در پی تخریب یک ساختمان در شهرک رزمندگان اهواز، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۴:۱۵ امروز پنجشنبه به ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۵۶ ساله مصدوم شد که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ادامه داد: همچنین یک مرد ۴۵ ساله با هویت نامشخص در این حادثه جان خود را از دست داد.

 

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