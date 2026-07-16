فرماندار شهرستان درگز خبر داد:
وقوع حادثه آتشسوزی در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات هزارمسجد خراسان رضوی
فرماندار شهرستان درگز در استان خراسان رضوی به وقوع حادثه آتشسوزی در بخشی از ارتفاعات این شهرستان اشاره کرده و در این رابطه گفت: مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات هزارمسجد واقع در مرز بین 2 شهرستان درگز و کلات برای بار دوم در بازه زمانی هفته جاری دچار حادثه آتشسوزی شد.
به گزارش ایلنا، مجتبی بزمآرا افزود: جمعه گذشته 19 تیر ماه سال جاری حدود 10 هکتار از ارتفاعات هزارمسجد در محدوده تختیخچال به دلیل بیاحتیاطی دچار آتشسوزی شد و امروز پنجشنبه 25 تیر ماه نیز آتشسوزی در پهنه حدود یک هکتاری این منطقه رخ داد. اکنون حریق مهار شده و آتش در حال خاموش شدن است.
وی به ضرورت توجیه و آموزش چوپانهای منطقه برای جلوگیری از ایجاد آتشسوزی تأکید کرده و ادامه داد: متأسفانه گردشگران با اصرار بر روشن کردن آتش و خاموش نکردن کامل آتش اجاق، عامل اصلی بروز حریقها در منطقه هستند. بر این اساس توصیه اصلی به گردشگران عدم برافروختن آتش در محیط طبیعی است.
فرماندار شهرستان درگز در استان خراسان رضوی به بارش مناسب باران و رویش پوشش گیاهی کافی در مناطق طبیعی و مراتع و جنگلها اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با گرمای هوا پوشش گیاهی انبوه به وجود آمده در این مناطق خشک میشود و در نهایت با کوچکترین جرقه چنین مناطقی دچار حادثه آتشسوزی میشوند.