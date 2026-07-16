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جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر خبر داد:

25 مصدوم دستاورد حادثه واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان شهرستان دیر

25 مصدوم دستاورد حادثه واژگونی مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان شهرستان دیر
کد خبر : 1814195
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جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان مدرسه فوتبال در شهرستان دیر، 25 نفر مصدوم شدند که از این تعداد 3 نفر در بیمارستان بستری و مابقی به صورت سرپایی درمان شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول قنبری افزود: این حادثه مربوط به یک دستگاه مینی‌بوس ایسوزو متعلق به آموزش و پرورش شهرستان دیر بود که دانش‌آموزان را از مبداء شهرستان دیر به مقصد شهر ریز در شهرستان جم برای حضور در مدرسه فوتبال منتقل می‌کرد.

وی ادامه داد: این خودرو در مسیر رفت به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد که در این حادثه 25 نفر از سرنشینان و راننده دچار مصدومیت شدند. از این تعداد 22 نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین 3 نفر نیز به بیمارستان منتقل شده و بستری شدند.  

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر اظهار داشت: تمامی مصدومان این حادثه واژگونی مینی‌بوس به مراکز درمانی منتقل شدند که پس از انجام اقدامات پزشکی، تنها 3 نفر نیاز به بستری و ادامه روند درمان داشتند و 22 نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

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