به گزارش ایلنا، سرهنگ رسول قنبری افزود: این حادثه مربوط به یک دستگاه مینی‌بوس ایسوزو متعلق به آموزش و پرورش شهرستان دیر بود که دانش‌آموزان را از مبداء شهرستان دیر به مقصد شهر ریز در شهرستان جم برای حضور در مدرسه فوتبال منتقل می‌کرد.

وی ادامه داد: این خودرو در مسیر رفت به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شد که در این حادثه 25 نفر از سرنشینان و راننده دچار مصدومیت شدند. از این تعداد 22 نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین 3 نفر نیز به بیمارستان منتقل شده و بستری شدند.

جانشین رئیس پلیس راه استان بوشهر اظهار داشت: تمامی مصدومان این حادثه واژگونی مینی‌بوس به مراکز درمانی منتقل شدند که پس از انجام اقدامات پزشکی، تنها 3 نفر نیاز به بستری و ادامه روند درمان داشتند و 22 نفر به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

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