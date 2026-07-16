برپایی پویش «هیچکس تنها نیست» برای پیشگیری از سرطان در قزوین
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از اجرای پویش «هیچکس تنها نیست» خبر داد و گفت: این پویش گامی با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل سرطان اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از قزوین، مریم بیدخام با اشاره به اجرای پویش «هیچکس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان، از پیشگیری تا درمان و تسکین» اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل سرطان با همکاری ما و دانشگاه علومپزشکی قزوین اجرا میشود.
وی با بیان اینکه ارتقای سواد سلامت و توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی، از مؤثرترین و کمهزینهترین راهبردهای مقابله با سرطان و پیشگیری از بیماریهاست، افزود: در راستای اجرای این پویش و در گام نخست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوره آموزشی ویژه مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی استان برگزار میشود.
مدیرکل بانوان و خانواده استان قزوین تصریح کرد: این آموزشها برای تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی استان اجرا خواهد شد تا آگاهی کارکنان و خانوادههای آنان در زمینه خودمراقبتی، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریها ارتقا یابد.
بیدخام اضافه کرد: در همین راستا شاهد برگزاری همایش علمی «خودمراقبتی و سبک زندگی سالم در پیشگیری و کنترل سرطان» با حضور تشکلهای مردمی، سفیران سلامت، مبلغان، نمایندگان مراکز مثبت زندگی و سایر فعالان اجتماعی در سالن سازمان تبلیغات اسلامی خواهیم بود.
وی ادامه داد: این همایش با هدف آگاهیبخشی به عموم شهروندان از طریق گروههای مردمی و افراد اثرگذار برگزار میشود و تلاش خواهد شد با بهرهگیری از ظرفیت فعالان اجتماعی، سفیران سلامت و تشکلهای مردمی گامهای مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حفظ سلامت، اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماریها، بهویژه سرطان، برداشته شود.
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت همگانی در اجرای این پویش از ادارات، سمنها و رسانهها خواست با همراهی و اطلاعرسانی مؤثر زمینه گسترش فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی را فراهم کنند و گفت: پیشگیری و تشخیص زودهنگام مؤثرترین راهکار برای کاهش بار بیماری سرطان و ارتقای سلامت جامعه است.
بیدخام یادآور شد: این پویش با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی شده و بر آموزش همگانی، توانمندسازی کارکنان دولت و خانوادههای آنان و همچنین ارتقای سواد سلامت عموم شهروندان تمرکز دارد.