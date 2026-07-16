خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برپایی پویش «هیچ‌کس تنها نیست» برای پیشگیری از سرطان در قزوین

برپایی پویش «هیچ‌کس تنها نیست» برای پیشگیری از سرطان در قزوین
کد خبر : 1814087
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از اجرای پویش «هیچ‌کس تنها نیست» خبر داد و گفت: این پویش گامی با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل سرطان اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، مریم بیدخام با اشاره به اجرای پویش «هیچ‌کس تنها نیست؛ با هم علیه سرطان، از پیشگیری تا درمان و تسکین» اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل سرطان با همکاری ما و دانشگاه علوم‌پزشکی قزوین اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه ارتقای سواد سلامت و توانمندسازی افراد برای خودمراقبتی، از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهبردهای مقابله با سرطان و پیشگیری از بیماری‌هاست، افزود: در راستای اجرای این پویش و در گام نخست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوره آموزشی ویژه مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل بانوان و خانواده استان قزوین تصریح کرد: این آموزش‌ها برای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان اجرا خواهد شد تا آگاهی کارکنان و خانواده‌های آنان در زمینه خودمراقبتی، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها ارتقا یابد.

بیدخام اضافه کرد: در همین راستا شاهد برگزاری همایش علمی «خودمراقبتی و سبک زندگی سالم در پیشگیری و کنترل سرطان» با حضور تشکل‌های مردمی، سفیران سلامت، مبلغان، نمایندگان مراکز مثبت زندگی و سایر فعالان اجتماعی در سالن سازمان تبلیغات اسلامی خواهیم بود.

وی ادامه داد: این همایش با هدف آگاهی‌بخشی به عموم شهروندان از طریق گروه‌های مردمی و افراد اثرگذار برگزار می‌شود و تلاش خواهد شد با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اجتماعی، سفیران سلامت و تشکل‌های مردمی گام‌های مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حفظ سلامت، اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان، برداشته شود.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت همگانی در اجرای این پویش از ادارات، سمن‌ها و رسانه‌ها خواست با همراهی و اطلاع‌رسانی مؤثر زمینه گسترش فرهنگ خودمراقبتی و افزایش آگاهی عمومی را فراهم کنند و گفت: پیشگیری و تشخیص زودهنگام مؤثرترین راهکار برای کاهش بار بیماری سرطان و ارتقای سلامت جامعه است.

بیدخام یادآور شد: این پویش با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی شده و بر آموزش همگانی، توانمندسازی کارکنان دولت و خانواده‌های آنان و همچنین ارتقای سواد سلامت عموم شهروندان تمرکز دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل