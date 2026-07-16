مناطقی از کبودراهنگ‌ مورد حمله دشمن قرار گرفت

به گزارش ایلنا، حمزه امرایی روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حمله خوشبختانه آسیب انسانی در پی نداشته است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان افزود: نیروهای مسلح با اقتدار کامل ضمن رصد تحرکات دشمن، دارای آمادگی لازم برای پاسخ مقتدرانه به تجاوز دشمن هستتد.

این مسوول افزود: همه دستگاه‌های امدادی و نجات استانی و شهرستانی برای کمک رسانی در شرایط اضطراری از آمادگی کامل برخوردار هستند.

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