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مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

لغو امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان بوشهر در روزهای 25 و 27 تیر ماه

لغو امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان بوشهر در روزهای 25 و 27 تیر ماه
کد خبر : 1813946
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مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی روزهای 25 و 27 تیر ماه در این استان لغو شده است. زمان جدید برگزاری این آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد. از دانش‌آموزان تقاضا می‌شود اخبار را تنها از مراجع رسمی آموزش و پرورش پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، غلامرضا دانش‌فر افزود: آموزش و پرورش استان بوشهر همواره خود را مدافع حقوق دانش‌آموزان می‌داند و صیانت از حقوق، آرامش و آینده تحصیلی آنان را وظیفه خود می‌داند. ای نهاد همچنین معتقد است فراهم بودن شرایط عادلانه برای سنجش علمی، یکی از مهم‌ترین اصول برگزاری امتحانات نهایی است.

وی از نگاه حمایتی وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرده و ادامه داد: از نخستین روزهای بروز شرایط خاص در جنوب کشور، دغدغه‌ها و مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌ها به صورت مستمر به وزارت آموزش و پرورش منعکس شد و با تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها، شرایط لازم برای برگزاری آزمون در فضایی آرام‌تر فراهم شد.

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