به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، حسن زارع چاهوکی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد امروز در نشست خبری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، این سازمان را با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفر در سطح کشور، بزرگترین نهاد بیمه‌گر معرفی و اظهار کرد: سهم استان یزد در این زنجیره، پوشش ۸۴ درصدی جمعیت استان با حضور ۳۵۰ هزار بیمه شده اصلی و ۱۱۰ هزار مستمری‌بگیر است.

وی با اشاره به حجم پرداخت‌ها در سال ۱۴۰۵ افزود: در حالی پرداخت ماهیانه مستمری‌ها در سطح کشور حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، سهم بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان یزد ماهیانه ۳.۲ هزار میلیارد تومان است.

زارع تصریح کرد: با توجه به مصوبه شورای عالی کار، افزایش ۵۰ درصدی مستمری‌ها منجر به ایجاد مابه‌التفاوت ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان استان در ماه‌های فروردین و اردیبهشت شده است که برای پرداخت سریع آن، در پی تامین منابع هستیم.

زارع چاهوکی در بخش چالش‌های مالی این سازمان، از بدهکاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان استان تا پایان خردادماه خبر داد و افزود: از این مبلغ، ۵.۵ هزار میلیارد تومان قطعی شده است؛ این در حالی است که مطالبات درمانی این سازمان به بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی تنها ۲ هزار میلیارد تومان است.

این مسئول در خصوص وضعیت اشتغال و بیمه بیکاری در استان خاطرنشان کرد: تعداد بیکاران مشمول بیمه بیکاری در استان از ۲۴۴۵ نفر در اسفند ۱۴۰۴، به ۴۵۰۰ نفر تا پایان خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان شهریور به بیش از ۵۰۰۰ نفر برسد، اما تلاش‌های گسترده‌ای برای بازگشت نیروهای کار و فعال‌سازی واحدهای تعطیل در جریان است. وی همچنین تأکید کرد که در صورت بروز ناترازی بودجه‌ای، دولت به عنوان ضامن این نهاد عمومی، کمک‌های مالی لازم را اعمال می‌کند.

در ادامه این نشست، سید محمدصادق مدرس ثانوی، مدیر درمان تأمین اجتماعی یزد، با تشریح زیرساخت‌های درمانی، از فعال بودن یک بیمارستان ۳۸۰ تخت‌خوابی، ۵ کلینیک تخصصی و ۴ درمانگاه تخصصی ملکی در استان خبر داد. وی افزود: بیمارستان شهدای کارگر یزد با رضایتمندی ۸۶ درصدی مراجعان، رتبه اول اعتباربخشی را در ارزیابی‌های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کسب کرده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همچنین از آمارهای درمانی سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۲۵ هزار مورد بستری و ۱۸ هزار عمل جراحی در بیمارستان شهدای کارگر انجام شد و در بخش سرپایی نیز با ۵ درصد رشد، بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد مراجعه صورت گرفت.

مدرس ثانوی در بخش حمایت‌های ویژه تأکید کرد: در سال گذشته با تخصیص ۴۲ میلیارد تومان اعتبار، از ۳۸۰۰ زوج نابارور حمایت شد و برای ۲۶۸۰ بیمار سرطانی و صعب‌العلاج نیز ۲۳ میلیارد تومان هزینه درمانی پرداخت گردید.

وی همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» در شهرستان ابرکوه به عنوان اولین منطقه پیشرو در استان خبر داد.

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