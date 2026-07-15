به گزارش ایلنا، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با تأکید بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و افزایش فعالیت بدنی در جامعه گفت: باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، مردم را به تحرک و ورزش ترغیب کرد و کاهش کم‌تحرکی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف ورزش همگانی دنبال کرد.

علی خلیلی با بیان اینکه راهبرد فدراسیون ورزش‌های همگانی تغییر رفتار و اصلاح سبک زندگی مردم است، افزود: هدف اصلی ما کاهش کم‌تحرکی و افزایش فعالیت بدنی در جامعه است و با هر روشی که بتوانیم مردم را به تحرک واداریم، باید از آن استفاده کنیم.

وی، از توسعه اپلیکیشن «گام ایران» به عنوان یکی از ابزارهای ترویج ورزش همگانی یاد کرد و گفت: این اپلیکیشن با قابلیت‌هایی مانند اندازه‌گیری ضربان قلب، پایش وضعیت خواب و میزان مصرف آب به‌روزرسانی شده و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی داشته باشد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی اضافه کرد: برندسازی «گام ایران» به عنوان یک اپلیکیشن ملی از برنامه‌های فدراسیون است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های محله‌محور خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها، مسابقات مینی‌فوتبال، تنیس روی میز و دیگر رشته‌های ورزشی در پارک‌ها و فضاهای شهری برگزار خواهد شد تا مردم علاوه بر تماشای مسابقات، به ورزش کردن نیز ترغیب شوند.

به گفته رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی را نیز فراهم خواهد کرد.

وی با تشریح سیاست‌های کلان فدراسیون، توسعه فعالیت بدنی، کاهش کم‌تحرکی، گسترش پیاده‌روی خانوادگی، توسعه اپلیکیشن ملی «گامیران»، اجرای طرح‌های «ماوا» و «سپاس»، توسعه ورزش محله‌محور، گسترش ایستگاه‌های ورزش همگانی و مسابقات مینی‌فوتبال را از مهم‌ترین برنامه‌های فدراسیون برشمرد.

تأکید بر عدالت در بهره‌مندی شهرستان‌ها از خدمات ورزشی

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان فارس نیز در این مجمع با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در توسعه ورزش همگانی گفت: برنامه‌های این حوزه باید از فعالیت‌های مناسبتی فاصله گرفته و بر خانواده‌محوری، محله‌محوری و مشارکت مستمر مردم متمرکز شود.

عبدالمجید دوراندیش، ورود شهرداری‌ها به حوزه ورزش همگانی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: حضور شهرداری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول در توسعه ورزش همگانی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بانوان، دانشگاه‌ها، مدارس و سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند دامنه اثرگذاری ورزش همگانی را چندین برابر کند و اداره‌کل ورزش و جوانان فارس نیز از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت از این حوزه استفاده خواهد کرد.

دوراندیش در ادامه با تأکید بر عدالت در توزیع خدمات ورزشی گفت: همه شهرستان‌های استان باید به صورت عادلانه از ظرفیت‌های ورزش همگانی بهره‌مند شوند.

وی همچنین از رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی خواست استان فارس را در اجرای طرح‌های ملی، آموزش نیروی انسانی و میزبانی رویدادهای بزرگ ورزش همگانی مورد توجه ویژه قرار دهد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان فارس با قدردانی از تلاش‌های هیأت ورزش‌های همگانی استان، این هیأت را یکی از موفق‌ترین هیأت‌های ورزشی فارس در زمینه جلب مشارکت مردم و ایجاد نشاط اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد: با تعامل میان فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان و هیأت ورزش‌های همگانی استان، روند توسعه ورزش همگانی در فارس شتاب بیشتری بگیرد.

ثبت رکورد ۲۰۰ هزار نفری در پیاده‌روی شیراز

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نیز در این مجمع با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از برنامه‌های ورزش همگانی گفت: در دوره مدیریت فعلی شهرداری، پنج همایش بزرگ پیاده‌روی در شیراز برگزار شده که آخرین آن با حضور شهردار شیراز و مشارکت ۲۰۰ هزار نفر برگزار شد و این رکورد به نام شهر شیراز ثبت شده است.

محمدعلی چوبینی با اشاره به همکاری شهرداری شیراز و هیأت ورزش‌های همگانی استان افزود: همکاری میان شهرداری و هیأت ورزش‌های همگانی به‌صورت مستمر در جریان است و بسیاری از همکاران شهرداری نیز در فعالیت‌های این هیأت مشارکت دارند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از امضای قریب‌الوقوع تفاهم‌نامه اجرای طرح ملی «شهر فعال» میان شهرداری شیراز و فدراسیون ورزش‌های همگانی خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه به‌زودی امضا خواهد شد و امیدواریم شیراز همانند دیگر طرح‌های ملی، در اجرای این برنامه نیز پیشگام باشد.

چوبینی با اشاره به برگزاری ۳۲ پیاده‌روی منطقه‌ای در طول سال اظهار کرد: ورزش همگانی در شیراز به یک فرهنگ تبدیل شده و این موفقیت حاصل همکاری نزدیک شهرداری و هیأت ورزش‌های همگانی است.

وی با بیان اینکه هنوز تا نقطه مطلوب در حوزه ورزش همگانی فاصله وجود دارد، گفت: با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و تداوم همکاری میان دستگاه‌های متولی می‌توان شرایطی متناسب با شأن مردم شیراز در این حوزه فراهم کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس نیز با اشاره به توسعه ورزش محله‌محور، برگزاری همایش‌های بزرگ پیاده‌روی، گسترش ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، آموزش و توانمندسازی نیروهای تخصصی، توسعه فعالیت‌های حوزه بانوان، افزایش مشارکت عمومی و اجرای برنامه‌های متنوع در سراسر استان، اظهار کرد: امروز هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس با تکیه بر برنامه‌ریزی منسجم، همدلی و مشارکت مردمی توانسته است جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور به دست آورد و مسیر توسعه و پیشرفت را با قدرت و انسجام ادامه دهد.

سیروس پاک‌فطرت با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع و حمایت‌های فدراسیون، اداره‌کل ورزش و جوانان، شهرداری شیراز، هیئت‌های شهرستانی، کمیته‌های تخصصی و مربیان ورزش همگانی، گفت: موفقیت‌های امروز هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس حاصل کار جمعی، هم‌افزایی و مشارکت تمامی دلسوزان و فعالان حوزه ورزش استان است.

پاک‌فطرت افزود: در سال پیش‌رو با اجرای برنامه‌های نوآورانه، توسعه ورزش در محلات، افزایش مشارکت خانواده‌ها، گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و نهادها، تلاش خواهیم کرد ورزش همگانی را بیش از گذشته در متن زندگی مردم استان فارس نهادینه کرده و زمینه ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی را فراهم کنیم.