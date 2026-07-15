خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی و پلمب در انتظار نانوایی‌های آزادپز متخلف آذربایجان‌غربی

تعطیلی و پلمب در انتظار نانوایی‌های آزادپز متخلف آذربایجان‌غربی
کد خبر : 1813766
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از تشدید نظارت بر نانوایی‌های آزادپز خبر داد و گفت: واحدهایی که با تهیه آرد خارج از سامانه دولتی و گران‌فروشی نان اقدام به سودجویی کنند، علاوه بر جریمه‌های سنگین با تعطیلی، لغو پروانه و پلمب مواجه خواهند شد.

به گزارش ایلنا، حسین نجف‌زاده با اشاره به کشف چند محموله آرد سهمیه‌ای در برخی نانوایی‌های آزادپز اظهار کرد: در پی این تخلفات، تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با راه‌اندازی گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی، نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها را در دو نوبت صبح و عصر و حتی روزهای تعطیل تشدید کرده است.

وی افزود: با معدود نانوایی‌های آزادپزی که اقدام به تهیه آرد خارج از سامانه دولتی، گران‌فروشی نان یا سوءاستفاده از شرایط موجود کنند، بدون اغماض و به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از همراهی نانوایی‌های استان با مردم و مسئولان، ادامه داد: با واحدهایی که با سوءاستفاده از وضعیت کنونی جامعه به دنبال سودجویی و گران‌فروشی هستند، برخورد جدی صورت می‌گیرد و علاوه بر صدور جریمه‌های سنگین، اقدامات قانونی برای تعطیلی، لغو پروانه و پلمب واحد متخلف نیز انجام خواهد شد.

نجف‌زاده با بیان اینکه ارزش‌گذاری آردهای کشف‌شده و تعیین میزان جریمه متخلفان بر اساس قیمت آزاد آرد در بازار انجام می‌شود، گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی در ذخایر گندم و آرد موجود در انبارهای استان وجود ندارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۱۲۴ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل