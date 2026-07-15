به گزارش ایلنا، حسین نجف‌زاده با اشاره به کشف چند محموله آرد سهمیه‌ای در برخی نانوایی‌های آزادپز اظهار کرد: در پی این تخلفات، تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با راه‌اندازی گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی، نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها را در دو نوبت صبح و عصر و حتی روزهای تعطیل تشدید کرده است.

وی افزود: با معدود نانوایی‌های آزادپزی که اقدام به تهیه آرد خارج از سامانه دولتی، گران‌فروشی نان یا سوءاستفاده از شرایط موجود کنند، بدون اغماض و به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از همراهی نانوایی‌های استان با مردم و مسئولان، ادامه داد: با واحدهایی که با سوءاستفاده از وضعیت کنونی جامعه به دنبال سودجویی و گران‌فروشی هستند، برخورد جدی صورت می‌گیرد و علاوه بر صدور جریمه‌های سنگین، اقدامات قانونی برای تعطیلی، لغو پروانه و پلمب واحد متخلف نیز انجام خواهد شد.

نجف‌زاده با بیان اینکه ارزش‌گذاری آردهای کشف‌شده و تعیین میزان جریمه متخلفان بر اساس قیمت آزاد آرد در بازار انجام می‌شود، گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی در ذخایر گندم و آرد موجود در انبارهای استان وجود ندارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۱۲۴ اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.

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