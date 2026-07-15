تعطیلی و پلمب در انتظار نانواییهای آزادپز متخلف آذربایجانغربی
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی از تشدید نظارت بر نانواییهای آزادپز خبر داد و گفت: واحدهایی که با تهیه آرد خارج از سامانه دولتی و گرانفروشی نان اقدام به سودجویی کنند، علاوه بر جریمههای سنگین با تعطیلی، لغو پروانه و پلمب مواجه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، حسین نجفزاده با اشاره به کشف چند محموله آرد سهمیهای در برخی نانواییهای آزادپز اظهار کرد: در پی این تخلفات، تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با راهاندازی گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای نظارتی، نظارت بر فعالیت نانواییها را در دو نوبت صبح و عصر و حتی روزهای تعطیل تشدید کرده است.
وی افزود: با معدود نانواییهای آزادپزی که اقدام به تهیه آرد خارج از سامانه دولتی، گرانفروشی نان یا سوءاستفاده از شرایط موجود کنند، بدون اغماض و بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی ضمن قدردانی از همراهی نانواییهای استان با مردم و مسئولان، ادامه داد: با واحدهایی که با سوءاستفاده از وضعیت کنونی جامعه به دنبال سودجویی و گرانفروشی هستند، برخورد جدی صورت میگیرد و علاوه بر صدور جریمههای سنگین، اقدامات قانونی برای تعطیلی، لغو پروانه و پلمب واحد متخلف نیز انجام خواهد شد.
نجفزاده با بیان اینکه ارزشگذاری آردهای کشفشده و تعیین میزان جریمه متخلفان بر اساس قیمت آزاد آرد در بازار انجام میشود، گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی در ذخایر گندم و آرد موجود در انبارهای استان وجود ندارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۱۲۴ ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.