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اشتغال زایی بهزیستی آذربایجان غربی ۵۸ درصد از تعهدات فراتر رفت

اشتغال زایی بهزیستی آذربایجان غربی ۵۸ درصد از تعهدات فراتر رفت
کد خبر : 1813763
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معاون توسعه اشتغال و مسکن بهزیستی آذربایجان‌غربی از تحقق ۱۵۸ درصدی تعهدات اشتغال‌زایی این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: طی سال گذشته،عملکرد استان ۵۸ درصد بیش از تعهدات تعیین‌شده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا سوری در نشست خبری با رسانه ها،از تحقق ۱۵۸ درصدی تعهدات اشتغال‌زایی این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت:در حالی ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۱۵۰ نفر هدف‌گذاری شده بود که با اجرای یک هزار و ۸۲۰ طرح اشتغال‌زا، عملکرد استان ۵۸ درصد بیش از تعهدات تعیین‌شده بود.

وی افزود: رویکرد بهزیستی در حوزه اشتغال، صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه تلاش می‌شود با شناسایی ظرفیت‌های افراد تحت پوشش، ارائه آموزش‌های لازم و حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکار، زمینه دستیابی آنان به درآمد پایدار فراهم شود.

معاون توسعه اشتغال و مسکن بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفت: یکی از برنامه‌های مهم در این حوزه، اجرای طرح خدمات مالی خرد است که با هدف حمایت از گروه‌های شغلی و تقویت کسب‌وکارهای کوچک اجرا می‌شود.

سوری ادامه داد: در قالب این طرح، برای ۲۰ گروه شغلی متشکل از زنان سرپرست خانوار و زنان ساکن محلات کم‌برخوردار، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از مشاغل خرد می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارهای کم‌برخوردار داشته باشد، افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی کوچک اما پایدار، از جمله برنامه‌هایی است که بهزیستی برای کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش توانمندی جامعه هدف دنبال می‌کند.

به گفته وی، اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و پرداخت تسهیلات به گروه‌های هدف، در کنار حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای، مسیر توانمندسازی اقتصادی مددجویان و زنان سرپرست خانوار را هموار می‌کند.

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