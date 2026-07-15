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تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های حمایتی دولت برای تسریع پروژه‌های بازآفرینی شهری در البرز

تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های حمایتی دولت برای تسریع پروژه‌های بازآفرینی شهری در البرز
کد خبر : 1813754
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سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان البرز با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی دولت و تأمین منابع مالی را از مهم‌ترین الزامات پیشبرد پروژه‌های بازآفرینی شهری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بازآفرینی شهری استان البرز به ریاست محمد عسگری، سرپرست اداره‌کل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان البرز، با حضور رافع ناصری‌فر، مدیرکل اداره نظارت بر امور اجرایی بازآفرینی شهری ایران و شهرداران استان برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال جاری، ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلات قابل استفاده از سوی شهرداری‌ها و همچنین راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های بازآفرینی شهری مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین حاضران با بررسی فرآیندهای تأمین مالی، بسته‌های حمایتی دولت، تسهیلات نوسازی و ظرفیت جذب اعتبارات ملی، راهکارهای مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری را بررسی کردند.

شهرداران استان نیز در این نشست، مسائل و چالش‌های اجرایی شهرهای خود در حوزه بازآفرینی شهری را مطرح کرده و بر ضرورت رفع موانع، تسریع در اجرای طرح‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.

محمد عسگری در این نشست، تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری را لازمه موفقیت برنامه‌های بازآفرینی شهری دانست و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حمایتی دولت و تأمین منابع مالی، نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محلات هدف دارد.

رافع ناصری‌فر، مدیرکل اداره نظارت بر امور اجرایی بازآفرینی شهری ایران نیز با اعلام آمادگی برای حمایت از برنامه‌های بازآفرینی شهری استان البرز، بر همکاری این مجموعه در رفع موانع اجرایی، تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بسته‌های حمایتی دولت برای تسریع در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.

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